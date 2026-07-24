IMSS promueve autocuidado; más de 10.9 millones de derechohabientes reciben orientación preventiva

En el marco del Día Internacional del Autocuidado, que se conmemora este 24 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que más de 10.9 millones de derechohabientes han recibido recomendaciones para fomentar el autocuidado y fortalecer la prevención de enfermedades mediante la estrategia PrevenIMSS.

El Seguro Social señaló que personal médico, de enfermería y de Promoción de la Salud ha brindado orientación a la población sobre hábitos saludables, alimentación balanceada, actividad física, higiene, salud mental y detección oportuna de padecimientos, como parte de las acciones preventivas que impulsa la institución.

De acuerdo con el IMSS, el autocuidado representa una herramienta fundamental para disminuir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas diabetes, hipertensión arterial, obesidad y enfermedades cardiovasculares, así como para contribuir a la detección temprana de algunos tipos de cáncer.

La Institución destacó que adoptar estilos de vida saludables y acudir periódicamente a revisiones médicas permite identificar factores de riesgo antes de que se desarrollen complicaciones, lo que mejora la calidad de vida de las personas y reduce la demanda de atención por enfermedades prevenibles.

Como parte de la estrategia PrevenIMSS, el personal de salud ofrece recomendaciones personalizadas de acuerdo con la edad, el sexo y las condiciones de salud de cada derechohabiente, además de promover la vacunación, la detección oportuna y el seguimiento de enfermedades crónicas.

El IMSS reiteró el llamado a la población derechohabiente a hacer del autocuidado un hábito cotidiano, al considerar que la prevención constituye una de las principales herramientas para proteger la salud individual y colectiva.

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FGR