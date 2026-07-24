CSP pide a ediles y gobernadores fortalecer policías estatales más capacitadas y limpias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que, a pesar de que se ha trabajado en mejorar a la Guardia Nacional para abonar a la seguridad del país, los gobiernos estatales también deben de apoyar con el fortalecimiento de sus corporaciones para que se encuentre mejor capacitadas, pero también “limpias”.

Claudia Sheinbaum subrayó que con los cambios a la Guardia Nacional no sólo se trabajó para mejorar a los mandos oficiales, sino también a los cuerpos de seguridad y así estos cuenten con disciplina y la formación que se brinda dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual, refirió, es lo que ha llevado a una mejora en los indicadores de seguridad.

“No se compara con lo que era la Policía Federal. Son hoy 120 mil elementos más o menos, con el objetivo de llegar a 130 mil en el corto plazo y seguir aumentando. Pero además el fortalecimiento de los oficiales, de sus mandos, es decir, una fuerza policial con disciplina, la formación de la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Guardia Nacional no había existido en México. Y eso da los resultados que estamos dando: la coordinación interna y fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la consolidación de la Guardia Nacional”, destacó desde Cuernavaca, Morelos.

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En ese contexto, remarcó que a pesar de contar con una corporación federal de tales dimensiones, aún es necesario mejorar a las policías en las entidades federativas y también en los municipios.

“Aún con toda la Guardia Nacional, necesitamos de las policías estatales. Policías formadas, capacitadas, limpias, que hagan su labor. Y también los presidentes municipales, porque así es la Constitución. La autonomía municipal queda establecida desde la Constitución del 17. Entonces, los presidentes municipales tienen que hacer su parte para fortalecer a las policías municipales”, declaró.

Mencionó que la coordinación que se establece con el Gabinete de Seguridad para mantener una colaboración entre los tres niveles de gobierno no sustituye la responsabilidad de los gobiernos locales.

Claudia Sheinbaum no cuenten con recursos para aumentar su fuerza policial, deben asegurarse de que quienes los conforman son personas “limpias” y que cumplen con su labor de proximidad.

No obstante, comentó que cuando hay presidentes municipales que se involucran con la delincuencia organizada, lo más probable es que sus policías operen en la misma dinámica criminal y es en ese contexto donde la Federación interviene por medio de investigaciones a partir de las denuncias que lleguen a presentarse.

A razón de esto, mencionó que con la Operación Enjambre, por medio de la cual se ha procedido contra diversos servidores públicos con nexos delincuenciales, se baja en la presentación de antecedentes que sustenten el emprendimiento de una indagatoria y una eventual orden de aprehensión.

“Donde haya denuncia y haya carpeta de investigación se interviene. Lo que no puede hacer el Gabinete de Seguridad es ponerse a investigar a todos los presidentes municipales, esa no es su función. Ahí donde hay denuncia de la ciudadanía, que un presidente municipal está vinculado, o hay delitos vinculados; sea la ciudadanía, sea el Gobierno del Estado, sea alguna autoridad, que muestra pruebas o que hace una denuncia de que un presidente municipal o presidenta municipal está vinculado, se hacen las investigaciones”, dijo.

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FGR