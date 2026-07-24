MC propone reconocer el trabajo de cuidados como eje de la política social

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para incorporar de manera explícita el reconocimiento del trabajo de cuidados y de las personas cuidadoras en la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de que este tema se convierta en un eje transversal de la política social en México.

La legisladora argumentó que el cuidado constituye una actividad indispensable para el funcionamiento de la sociedad y la economía, pero permanece invisibilizado en las políticas públicas, pese a que millones de personas, principalmente mujeres, dedican gran parte de su tiempo a estas labores sin recibir remuneración o reconocimiento.

La propuesta plantea que la Política Nacional de Desarrollo Social incorpore el enfoque de cuidados en el diseño, implementación y evaluación de programas y acciones gubernamentales, a fin de fortalecer el ejercicio de los derechos sociales y reducir las desigualdades derivadas de la distribución de estas tareas.

“El cuidado sostiene la vida y la economía, pero sigue siendo invisible para las políticas públicas. Es momento de reconocerlo y actuar en consecuencia”, afirmó Ortega Pacheco.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran la dimensión del desafío. En México, 58.3 millones de personas requieren algún tipo de cuidado, ya sea por encontrarse en la primera infancia, vivir con alguna discapacidad o limitación, padecer una enfermedad o pertenecer al grupo de adultos mayores.

Al mismo tiempo, 31.7 millones de personas de 15 años y más brindan cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares, y tres de cada cuatro son mujeres, una distribución que, de acuerdo con la diputada, refleja la persistencia de estereotipos de género que asignan estas responsabilidades casi exclusivamente a ellas.

La iniciativa busca sentar las bases para que el Estado avance hacia un modelo de desarrollo social que reconozca el valor económico, social y humano del trabajo de cuidados, además de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y fortalecer la protección de quienes requieren apoyos para ejercer plenamente sus derechos.

El proyecto también retoma criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual reconoce que el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, forma parte del mundo laboral por el valor social y económico que genera, aunque con frecuencia ese aporte no se refleje en los mercados ni en los indicadores económicos tradicionales.

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