MC propone permisos laborales con goce de sueldo para revisiones médicas preventivas

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el propósito de garantizar que las personas trabajadoras puedan acudir a exámenes médicos preventivos, campañas de vacunación y acciones de detección oportuna de enfermedades sin afectar su salario.

La propuesta plantea adicionar la fracción XVII Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para establecer como obligación de las personas empleadoras otorgar permisos con goce de sueldo a las y los trabajadores que acrediten su asistencia a consultas médicas preventivas, jornadas de vacunación u otras acciones de prevención en salud.

De acuerdo con la legisladora, la iniciativa busca eliminar una de las principales barreras que enfrentan las personas para atender su salud: la imposibilidad de acudir a revisiones médicas por razones laborales o por el riesgo de perder ingresos.

“La salud no debe estar condicionada al horario laboral. Garantizar el acceso a revisiones médicas preventivas es una medida que salva vidas, reduce costos en el sistema de salud y fortalece la productividad del país. En México seguimos llegando tarde a los diagnósticos. Esta iniciativa busca cambiar eso de raíz: que prevenir no cueste el empleo ni el ingreso de nadie”, afirmó Ortega Pacheco.

La diputada señaló que enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes mellitus y los tumores malignos continúan entre las principales causas de muerte en México y sostuvo que una parte importante de estos casos podría prevenirse o atenderse oportunamente mediante diagnósticos tempranos y acciones preventivas.

Aunque la legislación laboral vigente contempla obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en los centros de trabajo, la iniciativa destaca que actualmente no existe una disposición expresa que garantice a las personas trabajadoras el derecho a ausentarse con goce de sueldo para recibir atención médica preventiva.

Movimiento Ciudadano argumentó que la reforma contribuiría a fortalecer una cultura de prevención, reducir incapacidades prolongadas, mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras y disminuir los costos derivados de enfermedades detectadas en etapas avanzadas.

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FGR