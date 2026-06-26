Museos y zonas arqueológicas registran más de 57 millones de visitantes de 2024 a 2026, afirma Gobierno de Sheinbaum

La Presidenta de México y la Secretaria de Cultura.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es que las artesanas y artesanos vivan con bienestar por su trabajo; recinto que se suma a la red de museos y zonas arqueológicas que, de 2024 a 2026, registraron 57 millones 475 mil 583 de visitantes y turistas.

“Cada una de las comunidades y pueblos en su gran mayoría tienen textiles que vienen algunos del origen de antes de la llegada de los españoles y otras que se elaboraron posteriormente, incorporando otras técnicas. Y lo que queremos es que todas ellas sean mostradas en el museo, los que ya existen como exposición permanente y exposiciones temporales vinculados con los pueblos vivos (...) El objetivo no es solo que puedan tener una exposición, que se vendan, que se reconozcan, sino que quienes lo elaboran vivan con bienestar por su trabajo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que los textiles muestran la riqueza cultural de México, por esta razón, con la apertura de este museo y a través de la marca Original, se busca su reivindicación en todo el país y en el exterior.

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La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que su madre le inculcó desde la infancia un profundo amor por las grandes civilizaciones, las artesanías y los textiles, ya que juntas viajaron por todo el país para conocer los sitios arqueológicos y coleccionar huipiles, piezas que hoy —así como otras colecciones— forman parte del Museo.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza detalló que los 57 millones 475 mil 583 de visitantes representan un crecimiento de 18 por ciento en los últimos dos años.

Respecto al Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, detalló que está ubicado frente al Templo Mayor, estará abierto de martes a domingo de 10:00 a las 18:00 horas. El museo cuenta con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, la historia del inmueble, el textil tradicional mexicano y el arte textil contemporáneo, cuenta con espacios para exposiciones temporales, foros, capacitaciones y actividades familiares.

SE ABREN EXPOSICIONES Y RECORRIDOS EN EL MARCO DEL MUNDIAL SOCIAL

Curiel de Icaza, informó que como parte del Mundial Social se abren, en museos y zonas arqueológicas, exposiciones y recorridos para mostrar la riqueza cultural de México.

En los Museos:

Museo del Templo Mayor: El juego de pelota en Tenochtitlán.

Museo Nacional de Antropología: Futbol 2026. Annie Leibovitz y TLACHTLI: Espacios de juego sagrado Santiago Arau.

Museo de Arte Moderno: La Colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950.

Museo Tamayo de Arte Contemporáneo: Tamayo Horizontes

Museo de Palacio de Bellas Artes: Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma y AztLÁn, túnel del tiempo.

Museo Nacional de Arte: México: Ruta y destino.

En zonas arqueológicas:

Visitas guiadas y recorridos temáticos en: Boca de Potrerillos (Nuevo León), Guachimontones (Jalisco), Xochicalco (Morelos) y Cantona (Puebla).

Experiencias: se podrán ver los amaneceres desde zonas arqueológicas en Xochicalco (Morelos) y Tula (Hidalgo); y los atardeceres en Cuicuilco (Ciudad de México).

Visitas a los Juegos de Pelota en: Museo Nacional del Virreinato (Estado de México), así como en Cuicuilco y Tlatelolco (Ciudad de México).

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