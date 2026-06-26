CSP reafirma a Presidenta de Venezuela apoyo por sismos; ‘México ya despliega ayuda humanitaria’

Claudia Sheinbaum reafirmó a Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela, su apoyo por los sismos del miércoles pasado en el país sudamericano, que han dejado hasta el momento más de 500 muertos.

Claudia Sheinbaum Pardo conversó vía telefónica con Rodríguez, a quien expresó condolencias por los centenares de fallecidos que dejaron los terremotos registrados este miércoles y ante los que ofreció la ayuda que resulte necesaria.

En un breve reporte de la llamada de esta mañana, la mandataria mexicana dijo que sostuvo que su gobierno respalda a la población venezolana y recordó que ya hay un despliegue de ayuda humanitaria en la zona afectada por el movimiento.

“Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, dijo.

Anoche, Delcy Rodríguez compartió un video de la recepción que se dio a las Fuerzas Armadas mexicanas que partieron hacia su país con equipos de rescate y sanidad para auxiliar a los damnificados.

“¡BIENVENIDO México a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos”, escribió.

Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

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FGR