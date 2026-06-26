Sheinbaum y rey de España ponen fin a “pausa” de 7 años

Después de la fricción abierta por la petición hecha desde México para que España pidiera disculpas por las atrocidades cometidas durante el periodo de la Conquista en perjuicio de los pueblos originarios, ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el rey del Estado ibérico, Felipe VI, sostuvieron su primer encuentro bilateral durante el que coincidieron en que la relación entre ambas naciones debe de ser fortalecida.

La convivencia entre ambos mandatarios se extendió alrededor de una hora y 20 minutos dentro de Palacio Nacional, a donde el jerarca español llegó custodiado por un discreto dispositivo de seguridad con el que rodeó las instalaciones del FanFest que se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Dato: La página del rey de España únicamente dio cuenta de los actos protocolarios, y que al término de la reunión, ambos recorrieron la Galería de los Murales en el inmueble.

Detrás de las vallas que blindan el espacio de convivencia para los aficionados, se detuvieron las camionetas que lo trasladaban. La Puerta de Honor del Palacio se abrió y salió la jefa del Poder Ejecutivo Federal, vestida con un conjunto azul marino y bordados indígenas, como los que habitualmente porta.

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Ambos dieron los pasos suficientes para encontrarse, aún fuera del recinto, y estrecharon sus palmas, intercambiaron una sonrisa cordial y avanzaron hasta cruzar las puertas y conducirse hasta el Salón de Embajadores, donde se llevó a cabo la ceremonia de recepción oficial, en la que se entonaron los himnos de ambos países y se realizó la toma de fotografía oficial de este encuentro.

La mandataria y el monarca recorren el patio de Palacio Nacional, ayer. ı Foto: Especial

Sin ahondar en detalles, Sheinbaum Pardo describió en sus redes sociales que el encuentro fue cordial y en el que se habló de los pueblos originarios, como lo tenía planeado, así como la relación entre ambos países, respecto de la cual ambos acordaron su fortalecimiento, según afirmó la mandataria.

“En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España. Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones”, dijo.

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que la visita “reafirma los lazos históricos y culturales entre ambos países. El encuentro se da en una etapa de renovada confianza y fortalecimiento de la relación bilateral. Durante el cordial y respetuoso diálogo, la Presidenta Sheinbaum y el rey Felipe VI coincidieron en la importancia de profundizar una relación sustentada en la cercanía entre sus pueblos, así como en principios, valores e intereses comunes”.

Durante la reunión, añadió la Cancillería, Sheinbaum Pardo destacó los gestos recientes de España hacia el reconocimiento de los pueblos originarios e intercambió con su contraparte perspectivas sobre la importancia y grandeza cultural de los mismos.

En materia iberoamericana, ambos conversaron sobre la creciente relación comercial y del interés mutuo por continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en distintos temas.

La Presidenta y el rey también resaltaron el papel de la cultura como puente entre ambas naciones y celebraron los trabajos para desarrollar un programa de exposiciones y actividades culturales en España, que pondrá de relieve la profundidad de la relación histórica entre ambos pueblos, entre ellos proyectos dedicados al exilio español en México y a las culturas originarias mexicanas.

Para el siguiente año, ambos países conmemoran 50 años del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. La SRE sostuvo que esta visita marca una “nueva etapa de diálogo y respeto” entre México y España.

Por separado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, quien formó parte de la comitiva del monarca, destacó los valores compartidos entre ambas naciones, así como el refuerzo a la cooperación y los lazos que los unen.

“Acompaño a S.M. el rey en el encuentro con la Presidenta @Claudiashein, en un momento extraordinario de nuestras relaciones. España y México compartimos un firme compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo.

“España y México estamos unidos por profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos. Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida”, escribió.

Finalmente, el canciller español sostuvo que con México, la Presidenta Sheinbaum, y el titular de la SRE, Roberto Velasco, “impulsamos las excelentes e intensas relaciones fraternales y reforzamos juntos la hermandad, amistad y cooperación de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre en Madrid”.

Ésta se trató de la primera visita que el jerarca español hace a territorio mexicano desde el 30 de noviembre de 2018, la última vez que estuvo por acá para acudir a la ceremonia con la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asumió el máximo cargo en el país.

El viaje realizado por el rey fue con motivo de asistir al partido que la selección española disputará este viernes en Guadalajara, Jalisco, contexto en el cual se acordó sostener una reunión con Sheinbaum Pardo.

La fractura entre ambos países se dio tras una carta que el exmandatario mexicano envió a España para pedir que se reconocieran los abusos cometidos durante la conquista, lo cual no sólo llevó a una confrontación durante el sexenio pasado, sino también con el actual, ya que Sheinbaum Pardo no invitó al rey a su toma de protesta como Presidenta.

Esta semana, la mandataria federal comentó que la asistencia de Felipe VI a una exposición de mujeres indígenas que se realizó en su país y los posteriores comentarios con los que mostró apertura al tema del reconocimiento de los pueblos orginarios mexicanos fue un “primer paso” que se toma en consideración y sobre el que se continuará abordando para dar el lugar que merecen a las comunidades indígenas.

Reconoce CSP la victoria de De la Espriella

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que sí buscará una conversación con Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia.

Luego de que se ratificara que los resultados favorecieron al ultraderechista frente a su contrincante de izquierda, Iván Cepeda, la mandataria mexicana subrayó que siempre se buscará tener una buena relación con aquel y otros países, a pesar de que puedan existir diferencias.

“Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia. Más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos de todos los países del mundo”, sostuvo.

🇲🇽🇨🇴Claudia Sheinbaum adelantó que felicitará al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.



Reiteró que México buscará mantener una relación cercana y de respeto.



La mandataria señaló que, más allá de coincidencias o diferencias en ciertos temas, su gobierno… — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

Ante el avance de la ideología derechista en los últimos años en diversos países de América Latina, llamó a que se abra una discusión sobre la influencia que advierte por parte de agrupaciones extranjeras de dicha corriente política.

Aseguró que estas organizaciones políticas recurren a plataformas digitales para difundir información falsa, situación que, dijo, fue la que motivó el planteamiento, en México, de reformas relacionadas a las pautas en redes sociales.

“Pienso que son dos temas. Uno es y por eso mi llamado permanente a que tenemos que discutir esto en México. Es el tema de la influencia de grupos internacionales de derecha que se organizan para utilizar las redes sociales con noticias falsas. Esto tiene que revisarse en México necesariamente y por eso es importante las reformas que se han planteado”, dijo.

Por otro lado, mencionó que los gobiernos progresistas deben de mantenerse en cercanía con la población, que es lo que, aseguró, intenta hacer su administración por medio del cumplimiento de compromisos.

“Nosotros pensamos que son los gobiernos humanistas, progresistas, los que se acercan más a los pueblos y que para que permanezca un gobierno humanista, pues tiene que tener una cercanía enorme con el pueblo. Pues hoy nosotros lo más importante para nosotros es cumplirle al pueblo y la cercanía y la organización de la gente para defender sus derechos”, declaró.

La relación entre ambos países se fracturó cuando en el sexenio pasado y el actual se respaldó al expresidente Pedro Castillo, acusado de provocar un autogolpe de Estado, a quien se le dio asilo en la embajada a la que fuerzas peruanas ingresaron por la fuerza para sustraerlo, lo cual derivó en una condena incluso internacional por representar una vulneración a la política internacional.

Luego de que celebró esta reapertura de Fujimori, Sheinbaum Pardo recordó que la exministra Chávez pidió asilo en México y se le concedió, pero el proceso no se ha concretado porque Perú no ha concedido el salvoconducto, sobre el cual se insistirá.

También mantuvo el respaldo al expresidente Castillo, donde se pide respeto a su libertad. No obstante, consideró que estos asuntos no deben romper las relaciones entre ambos países y recordó que fue el gobierno peruano el que tomó la decisión de que así fuera.