Suicidio, tercera causa de muerte entre niñas y niños de 10 a 14 años en México

Imagen temática con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía .

En México, las causas de muerte de niñas, niños y adolescentes cambian de manera radical conforme aumenta la edad. A partir de los 10 años, los accidentes, el suicidio y la violencia se colocan entre las principales amenazas para la vida, de acuerdo con cifras preliminares de 2025 difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos revelan que, entre los 10 y 14 años, el suicidio ya representa la tercera causa de muerte, con 280 casos registrados durante 2025, sólo por debajo de los accidentes, que sumaron 651 defunciones, y los tumores malignos, con 460.

Del total de suicidios en este grupo de edad, 159 correspondieron a niñas y adolescentes mujeres y 121 a hombres, una diferencia que, de acuerdo con especialistas y organizaciones defensoras de la infancia, obliga a analizar el fenómeno con perspectiva de género y desde un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Tejiendo Redes Infancia advirtió que la posición que ocupa el suicidio entre las principales causas de muerte coloca a la salud mental y a los factores de riesgo que enfrentan las infancias en el centro de la agenda pública.

La organización subrayó, sin embargo, que las cifras no permiten explicar por sí mismas las causas individuales de cada muerte, debido a que el suicidio es un fenómeno multifactorial que puede estar relacionado con factores como problemas de salud mental, violencia, discriminación y vínculos familiares, entre otros.

Los datos también muestran que la violencia adquiere mayor relevancia conforme niñas y niños entran en la adolescencia.

Entre los 10 y 14 años se registraron 165 defunciones por agresiones, que ocuparon el quinto lugar entre las principales causas de muerte. En este grupo también se observan diferencias por sexo: 108 de las víctimas de homicidio fueron hombres y 57 mujeres.

En el caso de los accidentes, la brecha es todavía mayor: se contabilizaron 449 muertes de hombres y 202 de mujeres.

La tendencia cambia en el caso del suicidio, donde las víctimas mujeres superaron a los hombres, con 159 casos frente a 121.

Para Tejiendo Redes Infancia, estas diferencias hacen necesario evitar explicaciones generales y analizar las condiciones particulares que enfrentan niñas y niños dependiendo de su edad, sexo y territorio.

El panorama se vuelve todavía más grave entre los 15 y 24 años. Para este grupo, los datos disponibles identifican como las tres principales causas de muerte los accidentes, con 6 mil 242 casos; las agresiones, con 5 mil 392, y el suicidio, con 2 mil 153.

En este rango de edad, la violencia homicida adquiere un peso considerable. México registró durante 2025 27 mil 989 presuntos homicidios, de los cuales 70.8 por ciento fueron cometidos con arma de fuego.

Además, los homicidios fueron la primera causa de muerte entre los hombres de 25 a 34 años, lo que muestra cómo la violencia se consolida como uno de los principales riesgos de mortalidad durante la juventud.

En cuanto al suicidio, se registraron 8 mil 846 casos en el país, concentrados principalmente entre personas de 15 a 34 años.

Durante el primer año de vida se registraron 12 mil 207 defunciones. Casi tres de cada cuatro estuvieron relacionadas con dos causas: afecciones originadas en el periodo perinatal, con 6 mil 278 casos, equivalentes a 51.4 por ciento, y malformaciones congénitas, con 3 mil 003, que representaron 24.6 por ciento.

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