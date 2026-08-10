Continúa discusión sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que es indispensable continuar la discusión sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales —cuya propuesta se presentará el siguiente ciclo escolar— con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes conozcan cómo su uso excesivo impacta en su aprendizaje y comportamiento.

“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben de saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos. Porque no se trata solo de prohibir (...) sino de que también, las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo por más pequeños que sean, por eso es indispensable seguir hablando de estos temas”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que además una de las propuestas ante este tema es que cada lunes, maestras y maestros platiquen sobre el ABC de las emociones con sus alumnos, particularmente en grupos de tercer año de secundaria y de Educación Media Superior para proteger su salud mental y hablar sobre el impacto del uso de plataformas digitales y redes sociales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que, ante el uso de las tecnologías, los docentes tienen distintos retos en sus salones de clase: sostener la atención del aula, enseñar frente a la inmediatez digital, gestionar conflictos que nacen de las redes como es el cyberbullying e integrar las tecnologías con sentido pedagógico durante las clases.

Ante esto, destacó que se fortalecerán las habilidades de lectoescritura para balancear el uso excesivo de las pantallas a través de la concentración y atención en la lectura.

La pedagoga y doctora en Pedagogía por la UNAM, Yareni Annalie Domínguez Delgado, puntualizó que con las tecnologías se transforman los procesos de aprendizaje debido a que con la inmediatez digital el foco de atención se ha desplazado, lo que ha provocado pasar de un pensamiento crítico en el que se procesaba, cuestionaba, contrastaba y evaluaba la información, hacia una hiperatención que responde a múltiples estímulos; por ello, señaló que en la actualidad la meta no es competir contra las tecnologías sino recuperar los espacios para la atención, a través de:

Resistencia: para encontrar estrategias para la recuperación de la atención y la reflexión profunda ante la inmediatez digital.

Cuidado: formar una ciudadanía crítica, capaz de enfrentar los retos de la sociedad.

Comunidad: transformar el aula en un espacio armónico, de apoyo mutuo, donde el cuidado humano prevalece sobre la métrica de los datos.

La licenciada en Educación Primaria con cerca de 30 años de servicio, Sandra Ortega Rivero, puntualizó que con el uso de las tecnologías el aprendizaje tenía una participación más activa, había interacción entre los alumnos y maestros, pero hoy en día el uso excesivo de pantallas ha afectado el descanso, la concentración, el desempeño escolar, la tolerancia, la comunicación y la convivencia en familia.

Sin embargo, explicó que las pantallas pueden ser una herramienta cuando refuerzan los contenidos escolares, se utilizan con propósito didáctico y existe un acompañamiento del docente. Ante esto, destacó que es necesaria una responsabilidad compartida:

Para las niñas y niños: dar acompañamiento para desarrollar el uso crítico y equilibrado, reforzar los espacios de diálogo y convivencia, así como ayudarlos a que aprendan a regular su relación con la tecnología.

Para las y los docentes: brindarles formación y estrategias para fortalecer el pensamiento crítico frente a la tecnología, y respaldo institucional para establecer acuerdos.

Para la escuela: generar acuerdos colaborativos entre docentes y familias, trabajo colegiado considerando las necesidades y la realidad de cada comunidad.

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