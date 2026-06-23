Con Colombia, derecha pro Trump presente en al menos 10 países de AL

La victoria provisional de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia consolida el avance de gobiernos conservadores en América Latina y marca un cambio político de gran relevancia en la región.

Aunque la legislación colombiana exige un recuento final supervisado por jueces y notarios, el conteo preliminar otorga la ventaja al abogado nacionalista, quien pondría fin al ciclo iniciado por Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.

El Dato: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia que esperará a que se den los resultados oficiales, para felicitar al nuevo presidente de Colombia.

Colombia se suma así a una tendencia que ha tomado fuerza en los últimos años. Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá y Costa Rica también eligieron gobiernos de derecha, mientras que en Perú el conteo de votos impugnados apunta a una ajustada victoria de Keiko Fujimori, quien alcanzaría la presidencia tras tres intentos fallidos.

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Este escenario representa un retroceso de la llamada “marea rosa”, que llevó al poder a varios gobiernos de izquierda a principios de la década de 2020. En gran parte de la región, las preocupaciones por la economía y la seguridad modificaron las prioridades de los ciudadanos.

49.66 por ciento de los votos fueron para De la Espriella

Analistas señalan que el bajo crecimiento económico, el aumento de la delincuencia y el descontento social favorecieron a candidatos que ofrecen mano dura contra el crimen, reducción de impuestos y menos regulaciones para las empresas.

Lo que más destaca es el fortalecimiento de la influencia del mandatario estadounidense, Donald Trump. Abelardo de la Espriella es uno de sus principales aliados en América Latina. Ciudadano estadounidense naturalizado y residente durante años en Miami, recibió el respaldo del magnate antes de la segunda vuelta electoral.

El político colombiano prometió incorporar a su país a la alianza de seguridad Escudo de las Américas, combatir el narcotráfico, reducir impuestos y reactivar proyectos petroleros y gasíferos detenidos durante la administración del izquierdista Gustavo Petro.

En tanto, Donald Trump dijo ayer que Abelardo de la Espriella será un “gran presidente” de Colombia y anticipó que la relación con el país será “mucho mejor” que con el gobierno de Gustavo Petro. De confirmarse su triunfo, Colombia se integraría a un grupo de gobiernos cercanos a Washington. En los últimos meses también obtuvieron victorias candidatos afines a la política del republicano en países como Honduras y Chile.

Sin embargo, los gobiernos conservadores enfrentan desafíos importantes. En varios países, las promesas económicas chocan con problemas fiscales que los han obligado a aplicar medidas de austeridad. En Bolivia, las protestas y bloqueos se extendieron durante semanas debido al rechazo a los ajustes económicos. En Argentina continúan las manifestaciones contra las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, mientras que en Chile la popularidad de José Antonio Kast se vio afectada por el aumento de los precios de los combustibles.

Mientras que los problemas de seguridad tampoco han desaparecido. En Ecuador se registró un aumento en los homicidios durante el último año y en Costa Rica se mantienen elevados niveles de violencia vinculados al narcotráfico.

En Colombia, los analistas advierten que el narcotráfico, la minería ilegal y la limitada presencia del Estado en algunas regiones pondrán a prueba a la nueva administración.

Además, el ultraderechista deberá gobernar con un Congreso dividido. Su ventaja fue menor a un punto porcentual y la izquierda conserva una importante representación legislativa.

México aguarda resultados de elecciones en Colombia

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esperará a que se emitan los resultados definitivos de las elecciones en Colombia para emitir algún comentario al respecto.

Al último corte, se prevé el triunfo en los comicios para renovar la presidencia del país colombiano de Abelardo de la Espriella, lo cual despertó una controversia desde el equipo del candidato oficialista, Iván Cepeda.

De acuerdo con el conteo preliminar de los votos de la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, De la Espriella, perteneciente al movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12 millones 959 mil 542 votos, lo que representa 49.66 por ciento; mientas que Cepeda –del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro–, recibió 12 millones 708 mil 712 sufragios, 48.7 por ciento.

El dato: En Colombia, las elecciones presidenciales se ganan con la mitad más uno de los votos. Si no se alcanza, se organiza una segunda vuelta; gana quien consiga la mayoría simple.

En su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum comentó que los resultados conocidos hasta ahora son preliminares, por lo que se esperará a que concluya el proceso, lo cual ocurrirá hasta inicios de agosto y será hasta entonces cuando decidirá felicitar a quien haya resultado electo para suceder a Gustavo Petro.

“Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar, y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Vamos a esperar para, entonces, felicitar a quien haya obtenido el triunfo”.

En otro asunto, la Presidenta estimó que, con las recientes reformas que se aprobaron en Cuba para abrirse a la inversión extranjera, la relación con los empresarios mexicanos podría crecer, sobre todo en materia de hidrocarburos.

Comentó que su Gobierno no ha detenido el envío de la ayuda humanitaria para auxiliar a los habitantes de la isla, a raíz del endurecimiento al bloqueo comercial que enfrenta por parte de Estados Unidos. Ahora, con las reformas avaladas en Cuba, la jefa del Ejecutivo señaló que las mayores acciones que se podrán realizar dependen del sector privado, ya que es a éstos a los que compete decidir sobre sus inversiones.

“Con las nuevas características que aprobó el Congreso y el gobierno de Cuba, pues a partir de ahí puede haber mayor relación comercial con empresarios mexicanos en Cuba”, señaló.

En cuanto al envío de combustibles, confirmó que continúan las gestiones para reactivar el comercio de petróleo y combustibles con Cuba a través de la participación de empresas particulares mexicanas, aprovechando el nuevo marco económico aprobado.

“Estamos trabajando en ello, principalmente a través de… no es que se haya reiniciado, pero el mecanismo (para envío de combustibles) sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba.

“Entonces, se está trabajando ya, desde hace un tiempo, en ello y esperamos que se pueda reanudar pronto, de manera comercial; no es un tema humanitario, sino de manera comercial”, agregó.

La semana pasada, el Gobierno federal ofreció que aquellos empresarios mexicanos interesados en invertir en Cuba, podrían acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el objetivo de obtener ayuda con el contacto para incursionar en la isla.

“Empresarias, empresarios mexicanos que desean invertir en Cuba igual se pueden acercar a la Cancillería, Relaciones Exteriores, si es que quieren tener algún contacto especial”, dijo.



