Lidera derechista en Colombia; Petro, aún sin admitir resultado

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella (derecha) viaja hacia un mitin de celebración en Barranquilla, ayer.

La elección presidencial de Colombia quedó marcada ayer por un resultado muy cerrado. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso en el preconteo de la segunda vuelta electoral con una ventaja menor a un punto porcentual sobre el oficialista Iván Cepeda, aunque tanto el gobierno como el aspirante de izquierda pidieron esperar el escrutinio oficial antes de declarar un ganador definitivo.

Con 99.80 por ciento de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 49.65 por ciento de la votación, mientras que Cepeda alcanzó 48.70 por ciento.

El Dato: De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura a la Presidencia con el objetivo de impedir la continuidad de la izquierda de Gustavo Petro.

La diferencia entre ambos contendientes fue de menos de 250 mil votos, un margen mucho más estrecho de lo previsto por las encuestas y uno de los resultados más cerrados registrados en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

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A pesar de ello, el dirigente del movimiento Defensores de la Patria celebró el resultado y se presentó públicamente como presidente electo. “Estamos felices. Les presento al próximo vicepresidente”, dijo Abelardo de la Espriella durante una transmisión en redes sociales junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo.

240 mil votos de diferencia entre De la Espriella y Cepeda

“¡Colombia, aquí está tu tigre!. ¡Colombia, aquí está tu presidente!”, dijo al salir a la tarima vestido con la camiseta amarilla de la selección colombiana y acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, y añadió: “Hoy Colombia demostró su grandeza”.

El político, conocido como El Tigre, aseguró además haber recibido el respaldo de líderes internacionales y afirmó que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. “Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, declaró. El magnate, por su parte, escribió más tarde en Truth Social “Él ganó, grande”.

420 Mil colombianos no votaron por ningún candidato

El candidato también agradeció a los casi 13 millones de ciudadanos que votaron por su proyecto político y calificó la jornada como histórica. Durante la campaña prometió endurecer la lucha contra el crimen organizado, construir 10 megaprisiones inspiradas en el modelo aplicado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y poner fin a las negociaciones de paz impulsadas por el actual Gobierno con grupos armados.

Asimismo, planteó fortalecer la industria petrolera y gasífera, reducir impuestos y disminuir el tamaño del Estado hasta en 40 por ciento, aunque aseguró que mantendría algunas medidas sociales implementadas durante la administración de Gustavo Petro.

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RECONOCE CIFRAS. En tanto, Iván Cepeda reconoció los resultados preliminares, aunque dejó claro que su campaña acudirá a las instancias legales correspondientes para revisar miles de mesas de votación.

Ante sus simpatizantes en Bogotá, el candidato del Pacto Histórico afirmó que respetará las reglas democráticas y que aguardará la conclusión del escrutinio oficial. “El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato oficial”, señaló.

Sin embargo, anunció que su equipo jurídico inició la impugnación de 33 mil mesas en todo el país. “Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio”, sostuvo.

Iván Cepeda destacó que la diferencia observada en los resultados preliminares es la más estrecha registrada en una segunda vuelta presidencial colombiana y aseguró que su movimiento defenderá las reformas sociales impulsadas durante los últimos años. También llamó al diálogo y a la concertación política para evitar una mayor polarización en el país.

La jornada registró una participación de 63.57 por ciento, considerada una de las más altas de los últimos procesos electorales. Más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en las 122 mil 16 mesas instaladas en todo el territorio colombiano.

RESULTADOS FINALES. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también reaccionó al conteo preliminar y pidió prudencia ante la estrecha diferencia entre los candidatos. A través de varios mensajes publicados en X, el mandatario insistió en que el resultado definitivo dependerá del escrutinio realizado por las autoridades electorales y los jueces encargados.

“Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, escribió. Gustavo Petro sostuvo además que existen irregularidades que deben ser revisadas y pidió impugnar las mesas cuyos formularios carezcan de las firmas correspondientes de los jurados electorales.

“Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó. También llamó a mantener la calma entre la población y afirmó que el resultado refleja una profunda división política en Colombia. “Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad”, señaló.

Mientras tanto, dirigentes de derecha en distintos países comenzaron a felicitar a De la Espriella tras conocerse los resultados preliminares.

Entre los primeros estuvo el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien incluso lo calificó como presidente electo y adelantó la intención de trabajar con su eventual administración.

“La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal y fortalecer nuestros lazos económicos”, escribió Rubio. “Los mejores días de Colombia están por venir”, agregó.

También enviaron mensajes los presidentes Javier Milei, de Argentina, y Daniel Noboa, de Ecuador, así como otros líderes.