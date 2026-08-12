Taibo, víctima del arcoíris

Dicen que ya bastantes voces coinciden en que no hay peor verdugo para Paco Ignacio Taibo II que él mismo, pues ya es común ver al director del Fondo de Cultura Económica atascado en el pantano de sus propias palabras cada que intenta defenderse de acusaciones en su contra. El caso más reciente tiene que ver con el tema del subgerente del fondo editorial Tierra Adentro, Víctor Santana, quien señaló a una funcionaria del FCE de comentarios homofóbicos y a Taibo por omisión y revictimización en el caso. Aunque la respuesta de Paco Ignacio, nos hacen ver, no fue ninguna sorpresa para su altura argumentativa, lo que dijo no dejó de salpicar polémica. Según él, las denuncias de Santana no son más que una campaña apoyada “por colectivos del sector gay analfabeta”. ¡Uy! “…si fueran leídos”, continuó, “se hubieran enterado de que en estos siete años no ha habido una sola denuncia de homofobia en el Fondo”. Cuentan que, por si hacía falta demostrar que el director del FCE revictimiza, éste todavía culpó a Santana por prestarse a ese juego. “Una persona con poco valor humano para haberse prestado a una campaña así”. Pfff.