Más problemas en el paraíso

Si algo le sobra a la 4T, nos dicen, son las muestras de fuego amigo y los pleitos que se apilan conforme se aproxima el proceso electoral rumbo a 2027. El último ejemplo nos lo dio el senador de Morena, Ricardo Sheffield, quien se lanzó contra su compañero de bancada, Emmanuel Reyes, quien, afirmó, está usando recursos de la organización religiosa La Luz del Mundo, para promocionar su imagen con miras a hacerse de la alcaldía de León el próximo año. Según Sheffield, Reyes —quien además, dijo, ni siquiera es leonés— está armando una campaña a lo descarado con su nombre tapizado en un montón de bardas a lo largo de esa ciudad guanajuatense. “Trae ganas de gastar dinero, no es de él, es de La Luz del Mundo”, arremetió el senador. Nos indican que independientemente de si Sheffield tiene o no razón sobre su correligionario, a muchos les parece extraño que el extitular de la Profeco no haya externado todavía alguna aspiración política en los comicios venideros y que su activismo se esté centrando ahora en frenar los intereses de personajes como Emmanuel Reyes, quien busca gobernar un municipio que él administró en el pasado. Uf.