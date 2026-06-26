PAN en San Lázaro respalda las ’111 Soluciones para México’

Un aspecto del Pleno de la Cámara de Diputados.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados manifestó su respaldo a la estrategia denominada “111 Soluciones para México”, presentada por el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, la cual contempla propuestas en materia de seguridad, economía, salud, educación, medio ambiente, transparencia y democracia.

El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que el país enfrenta un escenario en el que, dijo, la mayoría de los mexicanos percibe la ausencia de un gobierno que atienda sus principales necesidades, por lo que consideró urgente implementar políticas públicas con resultados concretos.

Entre las principales propuestas impulsadas por el legislador panista destacan reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento, establecer un precio de 18 pesos por litro para la gasolina, crear un programa de crédito para vivienda dirigido a jóvenes, integrar las cámaras de videovigilancia de hogares y comercios al sistema C5, restablecer un esquema de Seguro Popular 2.0 y aplicar cadena perpetua a funcionarios vinculados con el crimen organizado, a quienes denominó “narcopolíticos”.

Sánchez Rodríguez sostuvo que estas medidas son viables siempre que exista voluntad política por parte del Gobierno federal y de Morena para llevarlas a cabo.

Asimismo, aseguró que durante las administraciones federales encabezadas por el PAN hubo mayores niveles de seguridad, prosperidad y acceso a la salud, por lo que reconoció a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

El legislador también destacó el desempeño de los gobiernos estatales encabezados por Acción Nacional, al mencionar a las gobernadoras Maru Campos, de Chihuahua; Tere Jiménez, de Aguascalientes; Libia García, de Guanajuato, y al gobernador Mauricio Kuri, de Querétaro.

De igual forma, señaló que los 252 alcaldes emanados del PAN representan, a su juicio, un modelo de gobierno con mejores resultados para la ciudadanía.

Por su parte, la diputada local Claudia Pérez Romero informó que el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México incorporará las “111 Soluciones para México” dentro de su agenda legislativa.

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FGR