MC ha impulsado que en San Lázaro se retomen actividades de manera presencial, pero Morena se ha negado: Ivonne Ortega

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, dijo, a través de sus redes sociales, que “la Bancada Naranja desde la legislatura anterior ha impulsado que la Cámara de Diputados retome actividades de manera presencial, pero Morena se ha negado una y otra vez”.

La Cámara de Diputados lleva 5 años en la semipresencialidad, desde que se implementó para enfrentar la pandemia que terminó hace 2 años, y con ello el regreso de millones de mexicanas y mexicanos a trabajar de manera presencial.



Las declaraciones se dan, luego, de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a los diputados a asistir presencialmente a las sesiones en comisiones y el Pleno, luego del caso Cuauhtémoc Blanco y reuniones semivacías en el recinto legislativo de San Lázaro.

Adicionalmente Ivonne Ortega Pacheco señaló que “Hoy presentamos en la JUCOPO un oficio para que todas las sesiones y reuniones en San Lázaro vuelvan a ser presenciales, porque representar es estar presentes”.

Previamente a ello, Ricardo Monreal, líder de los legisladores morenistas, dijo que las reuniones o sesiones semipresenciales estarán a debate esta semana entre los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, mientras avanza el rechazo del trabajo legislativo a distancia.

