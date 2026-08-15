José Ramón López Beltrán publica foto desde Estados Unidos tras retiro de visa a su hermano

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, compartió una fotografía desde Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump le retirara la visa a su hermano, Andrés Manuel López Beltrán.
A través de la red social X, difundió una selfie en la que aparece al exterior de una tienda de la cadena Buc-ee’s, ubicada en la ciudad de Katy, en Texas.
“Saludos desde Buc-ee’s”, escribió en la publicación, en la que es posible observarlo con un jersey con la imagen de Bucky el Castor, mascota de la cadena estadounidense.
Mario Delgado toma protesta a mil 125 egresados de UnADM y anuncia 5 mil espacios nuevos
Horas antes, Carolyn Adams Solano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece en distintos momentos y locaciones en Estados Unidos mientras convive con sus hijos y su esposo.
En su publicación, dedicó un mensaje a sus hijos, quienes, dijo, “están creciendo en un mundo donde muchas personas creen conocer la vida de alguien con solo ver una fotografía, un video o un titular. Un mundo donde se juzga antes de preguntar, se señala antes de conocer y se critica antes de entender”.
Asimismo, aunque no se refirió explícitamente a las críticas hacia su esposo, quien ha sido cuestionado por supuestas contradicciones entre su estilo de vida y el discurso de “austeridad republicana” promovido por su padre, reflexionó sobre la libertad de tomar decisiones, perseguir los sueños y “nunca dejar que el miedo o el juicio de los demás les robe la paz”.
“Porque la verdadera libertad no consiste en que todos aprueben sus decisiones. La verdadera libertad consiste en vivir conforme a sus principios, perseguir sus sueños con honestidad y nunca dejar que el miedo o el juicio de los demás les robe la paz. (...) Que sus actos hablen más fuerte que cualquier mentira, que su paz valga más que cualquier juicio y que nunca olviden que el amor con el que son criados siempre será más fuerte que el ruido del mundo”, escribió.
También puedes leer:
- Captan a José Ramón López Beltrán en lujosas vacaciones en Magic Kingdom de Disney
- Revelan cuánto se gastó José Ramón López Beltrán en Cartier y Loro Piana
- ¿Quién es Carolyn Adams, la esposa de José Ramón López Beltran, hijo de AMLO?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr