José Ramón López Beltrán publica foto desde Estados Unidos tras retiro de visa a su hermano

José Ramón López Beltrán compartió una fotografía desde Estados Unidos, el 15 de agosto de 2026.

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, compartió una fotografía desde Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump le retirara la visa a su hermano, Andrés Manuel López Beltrán.

A través de la red social X, difundió una selfie en la que aparece al exterior de una tienda de la cadena Buc-ee’s, ubicada en la ciudad de Katy, en Texas.

“Saludos desde Buc-ee’s”, escribió en la publicación, en la que es posible observarlo con un jersey con la imagen de Bucky el Castor, mascota de la cadena estadounidense.

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Horas antes, Carolyn Adams Solano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece en distintos momentos y locaciones en Estados Unidos mientras convive con sus hijos y su esposo.

En su publicación, dedicó un mensaje a sus hijos, quienes, dijo, “están creciendo en un mundo donde muchas personas creen conocer la vida de alguien con solo ver una fotografía, un video o un titular . Un mundo donde se juzga antes de preguntar, se señala antes de conocer y se critica antes de entender”.

Asimismo, aunque no se refirió explícitamente a las críticas hacia su esposo, quien ha sido cuestionado por supuestas contradicciones entre su estilo de vida y el discurso de “austeridad republicana” promovido por su padre, reflexionó sobre la libertad de tomar decisiones, perseguir los sueños y “nunca dejar que el miedo o el juicio de los demás les robe la paz”.

“Porque la verdadera libertad no consiste en que todos aprueben sus decisiones. La verdadera libertad consiste en vivir conforme a sus principios, perseguir sus sueños con honestidad y nunca dejar que el miedo o el juicio de los demás les robe la paz. (...) Que sus actos hablen más fuerte que cualquier mentira, que su paz valga más que cualquier juicio y que nunca olviden que el amor con el que son criados siempre será más fuerte que el ruido del mundo”, escribió.

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cehr