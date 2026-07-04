Captan a José Ramón López Beltrán en lujosas vacaciones en Magic Kingdom de Disney, en Orlando, EU | VIDEO

En una nueva controversia por la ruptura de los valores de la “austeridad republicana” por parte de figuras cercanas o afines a la Cuarta Transformación, José Ramón López Beltrán fue captado en unas lujosas vacaciones en el parque temático Magic Kingdom de Disney en Orlando, Estados Unidos.
En redes sociales, usuarios compartieron un video donde se aprecia a López Beltrán formado en una fila frente a uno de los accesos del reconocido parque temático, parte del complejo de Disney en Orlando, conocido por sus altos costos.
La grabación muestra a varias personas y, de fondo, a José Ramón López Beltrán con una playera negra y una bermuda roja. Incluso, se le ve sosteniendo una carriola, aunque no se le mira con ningún acompañante.
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Aunque de espaldas no se distingue el rostro de López Beltrán, en algún momento de la grabación voltea hacia donde está ubicada la cámara y deja ver su rostro, lo que confirma que se trata de él.
El video provocó indignación en redes sociales, pues representa una más de las rupturas del discurso de “austeridad republicana” que defendieron cercanos a José Ramón López Beltrán, particularmente su hermano, el exsecretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Cuánto cuesta un paseo por el Magic Kingdom de Disney en Orlando?
El parque temático Magic Kingdom forma parte de los cuatro parques que componen el complejo de Disney en Orlando, en Estados Unidos.
Aunque es uno de los destinos turísticos más concurridos por turistas de todo el mundo, es también uno de los más inaccesibles para el público en general, pues el boleto destaca por sus altos costos.
Así, el costo de la entrada más económica para un solo día al parque temático Magic Kingdom oscila entre los 109 y los 190 dólares por día (mil 900 a tres mil 300 pesos mexicanos), dependiendo de la demanda de la fecha exacta.
No obstante, dependiendo de la experiencia, el costo de un boleto para entrar al parque puede llegar hasta los mil 200 dólares (20 mil 900 pesos mexicanos).
Además, a la entrada se suman los consumos al interior del parque, como los pases de filas rápidas, las comidas en restaurantes y los vuelos internacionales.
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