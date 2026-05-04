Hay detrás una disputa mayor: hijo de AMLO

El hijo de Andrés Manuel López Obrador, José , en imagen de archivo

José Ramón López Beltrán salió en defensa de la Cuarta Transformación (4T) en medio de la controversia por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa.

En redes, el hijo de Andrés Manuel López Obrador respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y planteó que detrás del debate hay una disputa mayor. “Sabemos bien que lo que está en juego no es un gobierno. Es un modelo de país”, expresó.

Sostuvo que el movimiento iniciado por su padre conserva apoyo social dentro y fuera de México. “La Cuarta Transformación de la vida pública de México continúa y avanza de la mano del pueblo”, escribió en su pronunciamiento.

El Dato: El primer hijo de AMLO aseguró que somos millones de mexicanos dentro y fuera del país los “que sabemos que esta transformación no sólo es necesaria: es indispensable”.

También acusó a una “minoría rapaz” de mantener poder económico pese a la pérdida de influencia política. En su mensaje atribuyó las críticas al costo de transformar un sistema que, según dijo, se sostuvo durante décadas en “la corrupción, la injusticia, los privilegios y los abusos”. “Por eso hay ruido. Por eso hay resistencias. Por eso hay presión desde fuera y golpeteo desde dentro”, escribió.

Frente a las presiones mencionadas en su publicación, López Beltrán colocó la soberanía nacional como eje central. “México no es un país subordinado”, afirmó, al rechazar “narrativas externas” y “poderes hegemónicos” que, de acuerdo con su texto, buscan influir mediante presión, fuerza o desinformación.

En este contexto, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien figura entre los señalados por autoridades estadounidenses, respaldó la defensa del proyecto político de Morena. “Sí, estimado José Ramón López Beltrán. La Patria sólo puede defenderse desde los principios republicanos y el amor al pueblo de México, el único y auténtico soberano”, escribió.

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Además, vinculó su posicionamiento con referentes del liberalismo mexicano. Citó a José María Morelos y Pavón, por Los Sentimientos de la Nación, y a Benito Juárez junto con los hombres de La Reforma como parte del ideario que sostiene al movimiento fundado por López Obrador.

“El pueblo de México es grandioso y libertario, y no acepta ni aceptará injerencias ni imposiciones de quienes, por desconocer su grandeza y gallardía histórica, piensan que es posible subordinarlo y subyugarlo”, expresó. Inzunza respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una líder íntegra y patriota, que garantiza derechos y defiende la soberanía”, además de ubicarla como “la voz legítima de toda una nación”.