José Ramón López Beltrán critica operación de EU en Venezuela y pide respeto a la soberanía: ‘la paz no se impone’

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reprobó la incursión militar que Estados Unidos llevó a cabo la noche del viernes y la madrugada del sábado en Venezuela, que terminó con la extracción y el derrocamiento del líder chavista Nicolás Maduro Moros.

A través de la red social X, López Beltrán llamó a que prevalezca el respeto a la soberanía de cada nación, al afirmar que “la mayoría de las personas” rechaza las acciones militares y la violencia como vía para resolver conflictos internacionales.

Asimismo, se solidarizó con las y los venezolanos, al subrayar que “ninguna guerra habla en nombre de los pueblos”, luego de que la ofensiva estadounidense alcanzó a la capital de Venezuela, Caracas, y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Según un informe preliminar que un alto funcionario del país entregó a The New York Times, al menos 40 personas, entre civiles y soldados, murieron.

“Mis pensamientos y buenos deseos para el pueblo de Venezuela. Ninguna guerra habla en nombre de los pueblos. La mayoría de las personas, también en Estados Unidos, rechazan estas decisiones y no quieren más violencia ni imposiciones. Son reprobables los bombardeos, así como lo ocurrido con su presidente, Nicolás Maduro. La soberanía no se discute y la paz no se impone por la fuerza. Que prevalezcan la vida, el respeto y el derecho de cada nación a decidir su propio camino”, escribió en su cuenta.

Más temprano, su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a Donald Trump, a quien reclamó el “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela” y el “secuestro” de Maduro.

“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, advirtió el tabasqueño.

López Obrador recordó la máxima juarista enarbolada durante su sexenio: “el respeto al derecho ajeno es la paz” . La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la que el exmandatario expresó su respaldo, también evocó la “gran enseñanza” de Benito Juárez que, dijo, “en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos”.

