Murat sustituye a Inzunza en la Permanente; oposición exige que enfrente acusaciones

El senador oaxaqueño Alejandro Murat sustituyó este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso a su correligionario sinaloense, Enrique Inzunza Cázarez, quien no se ha presentado desde el día de su instalación, el pasado 30 de abril.

Pese a que en un video difundido en sus redes sociales anunció que se presentaría a la sesión de la semana pasada, el legislador de Morena volvió a brillar por su ausencia, y este 13 de mayo su nombre desapareció del tablero electrónico de la cámara alta para dar paso al del exgobernador de Oaxaca.

La sustitución ocurre en medio de la acusación formal que la Fiscalía Sur del Distrito de Nueva York formuló contra Insunza Cázarez por su presunta complicidad con el Cártel de Sinaloa, lo que generó una nueva andanada de críticas de legisladores de oposición que exigieron al senador entregarse ante las autoridades.

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Enrique Inzunza, senador de Morena ı Foto: Cuartoscuro

La senadora del PAN, Ivideliza Reyes, subrayó que Morena aplica un doble rasero ante casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. “Debió haberse de manera inmediata separado de su encargo como senador y haberse puesto a disposición de las autoridades. Aquí hay un refrán que dice que el buen juez por su casa empieza, y ellos no son buenos jueces, ellos no empiezan por su casa”, afirmó.

La legisladora también cuestionó que la estrategia del partido gobernante apunte a desviar la atención pública: “Están buscando cómo desviar la atención de un tema tan delicado como es la solicitud de extradición de Rocha Moya, del senador Insunza y demás funcionarios. Es un tema muy delicado lo que le está pasando al país, el clima de inseguridad en el cual estamos inmersos todos.”

Desde Movimiento Ciudadano, el coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda, cuestionó la ausencia de Enrique Inzunza en la Comisión Permanente y consideró que el legislador morenista debería separarse del cargo mientras enfrenta los señalamientos en su contra.

“A mí no me extraña que no venga. Lo que me extraña es la bravuconería con la que se enfrenta una acusación tan grave. Evidentemente el senador tiene todo el derecho de defenderse, pero lo altanero en este asunto no va”, declaró.

El senador emecista sostuvo que Inzunza tendría que seguir el mismo camino que otros funcionarios señalados en el caso y solicitar licencia. “Me parece que lo que el senador debería de hacer, lo digo con respeto, es pedir licencia y ponerse a disposición de las autoridades, como ya lo hicieron tanto el gobernador como el alcalde”, afirmó.

Castañeda advirtió además que la falta de actuación de las autoridades mexicanas podría abrir espacio a presiones internacionales. “La Fiscalía General de la República, de la mano de todas las instancias correspondientes, debe echar a andar todo el proceso de procuración e impartición de justicia”, señaló.

El legislador alertó que, de no actuar, México podría quedar expuesto a mayores tensiones con Estados Unidos. “De otra manera, lo único que estamos haciendo es darle pretextos a Estados Unidos que todos los días manda señales y amenazas implícitas y explícitas de una probable intervención territorial, terrestre en este país. Y eso sería gravísimo para el Estado mexicano”, sostuvo.

Acusó a la mayoría oficialista de cerrar filas en defensa del gobernador Rubén Rocha Moya en lugar de priorizar la legalidad. “Debería tener al Estado mexicano trabajando en pro de la impartición de justicia para dejar de comportarse, particularmente me refiero a la mayoría, como ‘armys’ de Rocha Moya y no como defensores de la legalidad y la justicia”, expresó.

El diputado del PAN, Marcelo Torres, señaló que la conducta del legislador sinaloense habla por sí sola:

“El que nada debe, nada teme. Por eso es que si el señor está libre, que se entregue y que se someta a cualquier investigación y que desdiga cualquier otra prueba que pudiera imputársele, tanto de un gobierno extranjero como de la Fiscalía General de la República”.

Torres también aprovechó para ampliar el señalamiento hacia Morena: “Lo que estamos viendo no nos sorprende porque hay una complicidad entre todos ellos, son lo mismo. El ejemplo de Sinaloa es lo mismo que sucede en los demás estados gobernados por el narcopartido de Morena.

Del PRI, el diputado Rubén Moreira señaló dos aristas: “La primera es que tiene que venir a trabajar. Está anotado para estar en la Permanente y él dijo que iba a venir”, afirmó.

El legislador también sostuvo que las acusaciones obligan a Insunza no solo a ejercer su derecho a la defensa legal, sino también a comparecer públicamente: “Quien recibe una acusación de cualquier tipo tiene la vía legal para defenderse, pero también tiene la vía moral y ética de venir a decirlo y aclarar los posibles señalamientos que hay.”

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MSL