Investigan si Fiscalía de Chihuahua invadió competencia federal por operativo contra narcolaboratorio.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar si la Fiscalía de Chihuahua invadió la competencia federal por el operativo realizado contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y tras la actuación de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano.

La FGR explicó que la Fiscalía estatal tiene prohibido celebrar alianzas, tratados o coalición con cualquier país, como se presumen con la participación de 4 agentes estadounidenses.

“La política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”, explicó la institución.

Además, la Fiscalía General de la República indicó que la Fiscalía de Chihuahua no cumplió con la Ley General de Salud, la cual establece que la Federación es la encargada de investigar, perseguir y sancionar delitos que cuenten con la participación de la delincuencia organizada, como en el caso del narcolaboratorio hallado el pasado mes de abril.

“Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalia General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”, indicó la FGR en un comunicado.

Dicho anuncio ocurrió después de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalara en su mañanera que la FGR determinará las responsabilidades de los funcionarios en dicho operativo.

“Es cierto, la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la Fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades ¿Y cuáles son las responsabilidades y de quién? En el marco de la investigación que están haciendo. No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo en su Mañanera del Pueblo.

Faltan 7 a entrevistas y FGR acusa que no recibió cadena de custodia

La institución a cargo de Ernetina Godoy afirmó que en la investigación que realizan sobre la posible participación de agentes extranjeros en territorio mexicano, indicó que faltan 7 personas de entrevistar.

“Se informa que las entrevistas de las personas citadas concluyeron satisfactoriamente, salvo siete personas que no asistieron y que ya han sido convocadas para recabarles su entrevista ministerial en próximos días”, señaló la institución en un comunicado.

También, acusó que no recibió el narcolaboratorio con cadena de custodia de parte de las autoridades locales. Dicha irregularidad fue reportada en un acta circunstanciada.

Ahora, el narcolaboratorio se encuentra bajo resguardado de fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, debido a que primero se deben destruir las sustancias y los objetos encontrados.

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JVR