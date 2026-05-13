Salpullido por calor: ¿Cómo se quita y cuál es el tratamiento?

Durante las olas de calor algunas personas pueden presentar erupciones cutáneas conocidas como salpullido o sarpullido, y estas se pueden producir tanto en menores de edad como en adultos.

Cuando existen condiciones climáticas de calor y humedad se pueden producir erupciones por calor, y esto se debe a que el sudor queda atrapado en la piel provocando la aparición de ampollas pequeñas o incluso bultos profundos e inflamados.

Generalmente el sarpullido por calor tiende a desaparecer por sí solo una vez que la piel logra volver a su temperatura regular; sin embargo, cuando esta presenta afectaciones graves esta requiere tratamiento médico.

#TemporadaDeCalor | Si te sientes mareado o presentas un fuerte dolor de cabeza, ¡cuidado! Puede ser un #GolpeDeCalor a causa de las altas temperaturas. ☀️🚨

Para prevenirlo te brindamos las siguientes recomendaciones para que tú y tu familia puedan disfrutar de esta temporada… pic.twitter.com/T0SohUSVhQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 13, 2026

Erupciones por calor

De acuerdo con Mayo Clinic, las erupciones por calor pueden ser de dos tipos:

Salpullido por calor: Son pequeños bultos en la piel que pueden producir sensación de picazón intensa Milaria cristalina: Son pequeños bultos transparentes que contienen líquido dentro, estas no producen dolor o picazón. Suele aparecer en los plieques de la piel en adultos, mientras que en los bebés aparecen en cuello, hombros y pecho e inclusive los pliegues de la piel

Para prevenir este tipo de erupciones se debe utilizar ropa que sea suelta, liviana y que cuente con la capacidad de absorver la humedad de la piel, así como limitar la actividad física en los días con altas temperaturas.

Se recomienda mantenerse en un lugar fresco incluso para dormir, no usar cremas o ungüentos que puedan obstruir los poros cutáneos y no tomar medicamentos que propicien la producción de sudor.

Salpullido por calor ı Foto: Especial

En cuanto la sensación de picazón que pueden producir las erupciones por calor, se recomienda lo siguiente:

Colocar un paño húmedo o una bolsa de hielo envuelta en un paño durante un máximo de 20 minutos

No rascarse, en su lugar se pueden dar suaves golpecitos o palmadas en la erupción para mitigar la sensación

No utilizar gel de ducha o cremas perfumadas

Si se detectan erupciones o sarpullido por calor se debe consultar a un médico en caso de ser necesario; es decir, si los síntomas persisten durante varios días o empeoran.

Las señales de alerta ante un sarpullido por calor son síntomas como fiebre, escalofríos, sarpullido que no desaparece luego de unos días; así como aumento en el dolor, hinchazón, enrojecimiento o calor en el área afectaca.

Otros síntomas de advertencia pueden ser los que se presentan durante el agotamiento por calor:

Debilidad

Mareo

Fatiga

Calambres musculares

Náuseas

Dolor de cabeza

Piel fresca y húmeda con escalofríos incluso con calor

Sudoración abundante e inusual

Latidos cardíacos rápidos

Presión arterial baja, o mareo al pasar de estar sentado a estar de pie

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.