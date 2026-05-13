FGR: Investigación sobre asesinato de Héctor Cuén no se encuentra archivada ni suspendida

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó este miércoles que las indagaciones por el homicidio de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se mantienen.

“Con relación a la información periodística difundida sobre la investigación relacionada con el sensible fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido en julio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) aclara que dicha indagatoria no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”, afirmó la Fiscalía en un comunicado difundido en redes sociales.

De igual forma, precisó que las líneas de investigación de la indagatoria que integra la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, no guardan ninguna relación con los hechos que han sido denunciados, con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune.

“Los avances y resultados de las indagatorias se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso”.

Héctor Cuén, diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado el 25 de julio, en un ataque con arma de fuego.

Héctor Cuén, quien había sido elegido diputado federal por la coalición PRI-PAN, falleció en una clínica privada tras haber recibido varios disparos.

En octubre de 2024, la FGR indicó que Héctor Cuén fue asesinado en la misma finca donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada, ya que en el inmueble ubicado en Huertos del Pedregal, Culiacán, se hallaron indicios de sangre “que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Una de las primeras versiones que lanzó la Fiscalía de Sinaloa era que Héctor Cuén había muerto el 25 de julio, día del secuestro y detención de “El Mayo” Zambada, al recibir varios disparos por parte de un par de supuestos atracadores cuando se encontraba en una gasolinera.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR