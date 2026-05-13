Suprema Corte rechaza intervenir en caso de saxofonista oaxaqueña y Línea 12

María Elena Ríos saxofonista y víctima de violencia ácida participó en el Foro Violencia Química o Ácida

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien desde hace siete años busca justicia tras sobrevivir a un ataque con ácido.

Sin discusión pública y por mayoría de votos, el Pleno de la Corte decidió no estudiar los amparos promovidos por los presuntos responsables, entre ellos el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.

Durante la sesión del máximo tribunal, también fueron rechazadas solicitudes para atraer asuntos relacionados con las indemnizaciones a víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro y una nueva revisión del feminicidio de Sandra Camacho Aguilar.

Acusan a María Elena Ríos de agredir a mujer en hospital. ı Foto: Cuartoscuro / Redes sociales

En el caso de María Elena Ríos, la Fiscalía General de la República había solicitado que la Corte revisará seis amparos promovidos por los acusados, quienes buscan anular los procesos penales en su contra.

El punto que se pretendía fuera analizado, era si una jueza sustituta podía invalidar un juicio oral y dejar sin efectos una absolución, luego de que el juez original fuera suspendido antes de emitir la sentencia escrita.

Sin embargo, la propuesta fue esechada por mayoría de cinco votos. La ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar debido a que anteriormente intervino en el caso como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.

Horas antes de la resolución, María Elena Ríos difundió una carta pública en la que expresó su esperanza de que la Corte asumiera el caso. “En todo este tiempo no he podido acceder a la justicia, debido a la corrupción que impera en el estado de Oaxaca”, señaló.

La saxofonista acusó además a Vera Carrizal de utilizar “su poder político y económico” para influir en el proceso penal y evadir la cárcel mediante supuestos problemas de salud. “Ha usado sus influencias para salir de prisión fingiendo enfermedades”, denunció.

Ríos sostuvo que su caso refleja un problema más amplio de violencia de género en México.

Recordó que, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, durante 2025 se documentaron al menos 336 casos relacionados con amenazas y ataques por violencia ácida.

En la misma sesión, la Corte rechazó atraer el caso relacionado con las reparaciones para víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021 que dejó 26 muertos y cerca de 100 heridos.

La propuesta buscaba definir criterios sobre reparación integral del daño e indemnizaciones justas para las víctimas.

Asimismo, el Pleno desechó revisar el cumplimiento de la sentencia emitida en el caso del feminicidio de Sandra Camacho Aguilar, en el que previamente la Corte había anulado una condena de 50 años y ordenado emitir una nueva resolución con perspectiva de género.

En contraste, los ministros sí aceptaron atraer otro asunto relacionado con posibles violaciones a derechos humanos: el caso de Diego Fernando Bonilla, en el que se discutirá si procede un amparo inmediato ante la negativa del Ministerio Público de aplicar el Protocolo de Estambul y reabrir una investigación.

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MSL