José Ramón López Beltrán rechaza la guerra y cualquier intento de intervención extranjera

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en redes sociales en contra de la guerra y de cualquier intento de invasión o intervención militar en países del continente americano, al afirmar que este tipo de acciones no generan paz ni democracia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, López Beltrán señaló que no desea conflictos armados “en ninguna parte del mundo, y mucho menos en América”, al considerar que el continente no necesita invasiones, bloqueos ni amenazas militares.

No queremos guerra en ninguna parte del mundo, y mucho menos en América.



El continente americano no necesita invasiones, bloqueos ni amenazas militares. Eso nunca ha traído paz ni democracia, solo muerte y sufrimiento para nuestros pueblos.



Venezuela es una nación soberana. Sus… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) December 17, 2025

En su publicación, sostuvo que este tipo de estrategias históricamente han provocado “muerte y sufrimiento para nuestros pueblos”, sin resolver los problemas de fondo. En ese contexto, se refirió de manera directa a la situación de Venezuela, país que calificó como una nación soberana.

“Venezuela es una nación soberana. Sus problemas deben resolverse con diálogo y diplomacia, no con cañones ni castigos comerciales o económicos”, escribió López Beltrán en su mensaje.

El pronunciamiento se da en medio de rumores y discusiones en redes sociales sobre posibles escenarios de conflicto o intervención internacional en distintos puntos del continente, particularmente en relación con tensiones políticas y económicas en América Latina. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de planes de invasión o acciones militares contra Venezuela por parte de gobiernos extranjeros.

En su mensaje, López Beltrán también expresó una postura general en nombre de la sociedad mexicana, al señalar que “las y los mexicanos rechazamos y repudiamos cualquier intento de invasión o intervención”, y subrayó que, desde su perspectiva, “la guerra no es la solución”.

El mensaje concluye con una cita atribuida al expresidente Benito Juárez García: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, una frase históricamente asociada al principio de no intervención y a la política exterior mexicana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL