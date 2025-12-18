José Ramón López Beltrán rechaza la guerra y cualquier intento de intervención extranjera

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en redes sociales en contra de la guerra y de cualquier intento de invasión o intervención militar en países del continente americano, al afirmar que este tipo de acciones no generan paz ni democracia.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, López Beltrán señaló que no desea conflictos armados “en ninguna parte del mundo, y mucho menos en América”, al considerar que el continente no necesita invasiones, bloqueos ni amenazas militares.
En su publicación, sostuvo que este tipo de estrategias históricamente han provocado “muerte y sufrimiento para nuestros pueblos”, sin resolver los problemas de fondo. En ese contexto, se refirió de manera directa a la situación de Venezuela, país que calificó como una nación soberana.
Tras 18 años, levantan huelga en la mina de Cananea tras acuerdo con el Gobierno federal
“Venezuela es una nación soberana. Sus problemas deben resolverse con diálogo y diplomacia, no con cañones ni castigos comerciales o económicos”, escribió López Beltrán en su mensaje.
El pronunciamiento se da en medio de rumores y discusiones en redes sociales sobre posibles escenarios de conflicto o intervención internacional en distintos puntos del continente, particularmente en relación con tensiones políticas y económicas en América Latina. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de planes de invasión o acciones militares contra Venezuela por parte de gobiernos extranjeros.
En su mensaje, López Beltrán también expresó una postura general en nombre de la sociedad mexicana, al señalar que “las y los mexicanos rechazamos y repudiamos cualquier intento de invasión o intervención”, y subrayó que, desde su perspectiva, “la guerra no es la solución”.
El mensaje concluye con una cita atribuida al expresidente Benito Juárez García: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, una frase históricamente asociada al principio de no intervención y a la política exterior mexicana.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL