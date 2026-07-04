México vs Inglaterra es una oportunidad para celebrar amistad entre ambos países: Embajada Británica

La Embajada Británica en México celebró que el partido México vs Inglaterra de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el cual se jugará el domingo 5 de julio, es una oportunidad para recordar la amistad y los lazos históricos entre ambos países.

A través de un comunicado, la Embajada Británica en México celebró que, después de 60 años, las selecciones de ambos países se vuelven a enfrentar en el contexto de una Copa Mundial de Fútbol, situación que “creíamos posible, pero hoy es una realidad”.

Selección Mexicana entrena para su duelo frente a Inglaterra. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, la Embajada Británica en México aseguró que ve en el duelo de ambas selecciones una “oportunidad extraordinaria de celebrar los profundos lazos históricos que nos unen no solo en el deporte, sino en otros ámbitos que conectan a nuestros pueblos desde hace más de dos siglos”.

En el mismo sentido, la Embajadora Británica en México, Susannah Goshko, aseguró que este duelo es “más que un encuentro deportivo”, sino que, además, representa una “celebración de la amistad que une a nuestros países”.

#EnPortada 📰 | ⚽ La CDMX se alista para el partido entre México e Inglaterra con un operativo especial de seguridad.



👮‍♂️ Serán desplegados 40 mil servidores públicos, habrá Ley Seca en siete colonias, acceso controlado al Ángel de la Independencia y al Zócalo, además de más de… pic.twitter.com/yBJOtnd29i — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 4, 2026

“Casi dos siglos después de que iniciamos relaciones diplomáticas, seguimos compartiendo valores a través del deporte como la unidad, el respeto y la convivencia. Estoy segura de que aficionados de ambos países disfrutarán de esta gran fiesta del fútbol”, dijo Goshko, citada en el comunicado de la Embajada.

Embajada pide a connacionales seguir recomendaciones de autoridades

Debido a que el partido México vs Inglaterra se jugará en el Estadio Ciudad de México, la Embajada Británica en México reiteró que ofrece su apoyo a los aficionados británicos que viajen a la capital de nuestro país para asistir al duelo.

Aficionados del fútbol apoyan a la selección de Inglaterra desde Londres. ı Foto: Reuters

“Entre las principales recomendaciones figuran respetar las leyes y costumbres mexicanas, permanecer atentos a su entorno en zonas concurridas y seguir las instrucciones de las autoridades locales para disfrutar de una estancia memorable”, se lee en la tarjeta informativa.

Mientras que, en el mismo mensaje, pidió a sus connacionales seguir los canales oficiales de la Embajada Británica para obtener información consular detallada y consejos de viaje.

Comunicado de prensa: Nos emociona profundamente el encuentro entre Inglaterra y México este domingo. ⚽️



Viviremos un encuentro que hemos estado esperando desde que inició la Copa del Mundo. Lo creíamos posible, pero hoy es una realidad: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y 🇲🇽 jugarán un partido histórico. pic.twitter.com/nPZ65HYkzY — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) July 4, 2026

La Embajada Británica en México emitió su comunicado a propósito del partido México vs Inglaterra del Mundial 2026, uno de los más importantes para la afición mexicana, pues, de ganarse, representaría el regreso de México a los cuartos de final.

Como recordó la Embajada en su mensaje, la última vez que México e Inglaterra se enfrentaron en un Mundial fue en 1966, en la Copa del Mundo que albergó el país europeo en ese año.

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