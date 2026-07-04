Condecoran Bandera de Guerra del Buque Escuela Cuauhtémoc por labor como Embajador

Por su labor como Embajador de Buena Voluntad de México, la Bandera de Guerra del Buque Escuela Cuauhtémoc recibió la condecoración en Grado “Al Honor”, otorgada por la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en México, informó la Secretaría de Marina.

El Comandante de la Octava Región Naval, Almirante Martin Enrique Barney Montalvo, presidió la ceremonia en representación del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Condecoración de la Bandera de Guerra del Buque Cuauhtémoc. ı Foto: Cortesía

Ante el capitán José Díaz Castillo, el presidente de la Asociación, Coronel Álvaro José Cornejo Diez, impuso la Condecoración en Grado “Al Honor” a la Bandera de Guerra del buque, en reconocimiento al símbolo patrio que, durante más de cuatro décadas, ha representado la historia, el prestigio y los valores de la Armada de México en los mares del mundo.

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“Consideramos a su Bandera merecedora de esta condecoración, por representar de manera excepcional los principios que inspiran a quienes integramos esta Comunidad Internacional de Defensa. En cada Puerto al que arriba, en cada nación que visita, el ‘Cuauhtémoc’ representa a México, fortalece vínculos de amistad y cooperación, generando espacios de entendimiento entre pueblos y Fuerzas Armadas”, señaló.

El Coronel Álvaro José Cornejo Diez, presidente de la Asociación. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el Comandante del Buque Escuela Cuauhtémoc, manifestó su gratitud por la distinción: “Esta condecoración adquiere una dimensión particularmente significativa al provenir de distinguidos representantes de naciones amigas , la recibimos con humildad y con la firme determinación de continuar siendo dignos portadores de los valores que representa”.

Asimismo, el Comandante de la Octava Región Naval, agradeció a la Asociación la “distinguida muestra de aprecio, respeto y reconocimiento”, sobre la que destacó que “representa un reconocimiento al prestigio institucional de la Armada de México, y reafirma el compromiso permanente de fortalecer las relaciones militares entre las Fuerzas Armadas Mexicanas y las de otras naciones”.

José Díaz Castillo, capitán del Buque Escuela Cuauhtémoc. ı Foto: Cortesía

cehr