Decomisan 144 mil cajetillas de cigarros apócrifos en el AIFA en menos de 24 horas

El intercambio de información entre la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) permitió el aseguramiento de aproximadamente 60 mil cajetillas de cigarrillos en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de acciones coordinadas para el combate al comercio ilícito mediante inteligencia y gestión de riesgo.
De acuerdo con los reportes oficiales, el decomiso se derivó de labores de análisis e intercambio de información entre ambas autoridades, lo que permitió detectar el cargamento durante revisiones en la zona de carga del aeropuerto.
La mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para su investigación.
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Aseguran otro cargamento de 84 mil cigarrillos en el AIFA
A este caso se suma un aseguramiento registrado un día antes, cuando la ANAM, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detectó un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la Aduana del AIFA.
La autoridad aduanera informó que el trabajo conjunto entre instituciones fortalece los controles en materia de seguridad nacional y combate al contrabando, particularmente en puntos estratégicos de entrada y salida de mercancías.
Refuerzan controles en comercio exterior
Ambos aseguramientos forman parte de las acciones de vigilancia implementadas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde se han intensificado las revisiones a mercancías de comercio exterior.
Las autoridades federales han señalado que estas operaciones buscan inhibir el ingreso de productos ilegales, así como fortalecer la detección de redes de contrabando que operan a través de rutas aéreas.
Los dos cargamentos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su origen y posible destino.
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MSL