Raúl Jiménez lanza contundente mensaje antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026: “No somos menos”

Raúl Jiménez lanza mensaje antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

El delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, aseguró antes del partido ante Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, que el Tricolor no es menos que el cuadro europeo y que en el Estadio Azteca pueden obtener la victoria, que los pondría en cuartos de final del torneo.

“Hay que hacerles saber que no somos menos, que podemos competir, que podemos hacer un buen partido. Tenemos el apoyo de toda la afición en México”, inició Jiménez, quien tiene dos anotaciones en el Mundial 2026. “El Azteca que se ha hecho sentir en los partidos. El portero que esté enfrente es lo de menos, si nosotros la ponemos al ángulo como lo hemos hecho, no hay portero que la saque”.

Raúl Jiménez, jugador de la Selección Mexicana, celebrando un gol. ı Foto: Reuters

Raúl Jiménez abrió la puerta para hablar sobre su curiosa relación con el portero de la Selección Inglesa, Jordan Pickford, a quien le ha hecho seis goles, la mayor cantidad ante un cancerbero en la Premier League.

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“Vi esa estadística ayer, no lo conocía, es buena y quiero seguir metiendo goles contra él. Sería mi primer gol ante Inglaterra, trabajaré fuerte y haré las cosas complicadas para la defensa. Para ganar necesitamos cada gol que podamos anotar”, comentó el Lobo Mexicano para Sky Sports.

Jiménez, quien ha anotado sus únicos dos goles en Mundiales en esta edición del certamen, dijo que “si podemos hacer el mejor juego de nuestra vida será fantástico”, reconociendo lo complicado que será el choque ante El Equipo de la Rosa.

“Desde un principio proponer, salir adelante sin temor a nada y después, los pequeños detalles; terminar las jugadas en el momento indicado antes de que se haga más peligrosa la acción, será importante para nosotros ir sacando nuestro juego”, añadió.

“A proponer. ¡Salir adelante sin temor a nada!”; me dijo Raúl a Jiménez cuando le pregunté sobre la importancia de los pequeños detalles y el tener oficio contra Inglaterra. pic.twitter.com/vZSpT45Bpp — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 4, 2026

México, a hacer historia ante Inglaterra

El historial

1959 - México 2-1 Inglaterra - Partido amistoso

1961 - Inglaterra 8-0 México - Partido amistoso

1966 - Inglaterra 2-0 México - Mundial 1966 (Fase de grupos)

1969 - México 0-0 Inglaterra - Partido amistoso

1985 - México 1-0 Inglaterra - Partido amistoso

1986 - Inglaterra 3-0 México - Partido amistoso

1997 - Inglaterra 2-0 México - Partido amistoso

2001 - Inglaterra 4-0 México - Partido amistoso

2010 - Inglaterra 3-1 México - Partido amistoso

La Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El Tricolor y Los Tres Leones no son equipos ajenos, pues se han enfrentado en varias ocasiones, pero con balance positivo para los europeos.

El choque en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio será el décimo enfrentamiento entre mexicanos e ingleses, pero será apenas el segundo en un Mundial. Sin duda el juego más importante en la historia del futbol mexicano.

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