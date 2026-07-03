Así fue la llegada de Inglaterra a México para su crucial partido ante el Tricolor en el Mundial 2026 (VIDEO)

El autobús de Inglaterra a su llegada a su hotel de concentración en México.

La selección de Inglaterra llegó la noche de este viernes a México, poco menos de 48 horas antes de medirse ante el Tricolor por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La afición mexicana se hizo sentir de inmediato, al recibir con abucheos a los integrantes de la delegación británica.

De acuerdo con información de TUDN, el equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel se hospedará en un hotel ubicado en Santa Fe, al poniente de la capital del país. Calles y circuitos fueron cerrados para la llegada del próximo rival de México, que arribó a Toluca y de ahí se trasladó a su alojamiento.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¡Inglaterra ya está en la CDMX! 🇲🇽@rocelorio te muestra cómo fue la llegada del rival de México rumbo al duelo de Octavos 👀⚽



🔴 #TricolorAlDía EN VIVO por TUDN. pic.twitter.com/xtY8Ol0wF7 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 4, 2026

Al percatarse de la presencia de los aficionados mexicanos, el estratega de Inglaterra soltó una sonrisa. Los hinchas del Tricolor se quisieron hacer sentir como lo hicieron contra Ecuador previo al juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra llega a Toluca y después se traslada a CDMX

En redes sociales circulan videos del paso del autobús de la selección de Inglaterra por Toluca, momento que esperaban varios aficionados para tomar fotos y videos.

El equipo de la rosa es el último obstáculo que tiene la Selección Mexicana en el Estadio Azteca en el Mundial 2026, pues el Coloso de Santa Úrsula ya no recibirá más duelos en lo que resta de la competencia tripartita.

Ecuador y República Democrática del Congo fueron las víctimas de México e Inglaterra en dieciseisavos de final, ronda que se agregó en la actual Copa del Mundo debido al aumento de selecciones participantes.

Ya llegaron, ya están aqui, pasando por Toluca a las 6:51 ⚽️ @England

A por ellos @miseleccionmx 💚🤍❤️

Avisen a dónde no debemos ir a hacer ruido 😜@AztecaDeportes @Azteca pic.twitter.com/ilmNx27pF7 — Daniel RU 🫱🏼‍🫲🏽 (@Dan_Ru11) July 4, 2026

Guardia nacional y policía escoltan a Inglaterra

TUDN reportó que es complicado que la afición mexicana pueda llevarle serenata a Inglaterra como lo hizo la noche previa al juego ante Ecuador, esto debido al personal de seguridad que escolta al conjunto europeo.

La Guardia Nacional y la policía escoltaron el autobús de los tres leones a su llegada a su hotel de concentración, donde se espera que cuenten con toda la protección para que no sean molestados por los hinchas del Tricolor.

El vencedor del juego entre México e Inglaterra se trasladará a Miami, Florida, para afrontar los cuartos de final del Mundial 2026 el próximo 11 de julio contra el ganador entre Brasil y Noruega.

EVG