Enner Valencia y Hernán Galíndez, los dos jugadores de Ecuador que se retiran tras la derrota ante México

La eliminación de Ecuador del Mundial 2026 tras su partido contra México en dieciseisavos de final también pone fin al camino de dos jugadores de la selección sudamericana, quienes además son destacados participantes del deporte.

Así anunció Hernán Galíndez su retiro de la selección de Ecuador

Por un lado, el arquero argentino naturalizado ecuatoriano, Hernán Galíndez confirmó su retiro definitivo del combinado nacional, una determinación que se sumó a la decisión de retirarse del histórico goleador Enner Valencia.

🇪🇨🥹 “NO ESPERABA IRME ASÍ DE LA SELECCIÓN”



Hernán Galíndez se DESPIDE entre lágrimas tras la eliminación de Ecuador del Mundial. pic.twitter.com/tmXJa9fCCG — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) July 1, 2026

“Muy triste, por supuesto, porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol. Me voy tranquilo también por haber dejado todo lo que pude, por haber entregado todo lo que estuvo a mi alcance para el grupo”, admitió Galíndez.

Agregó: “En el momento más duro mío en la selección, cuando me puso la cinta de capitán por primera vez, fue el que hizo un gol y vino a abrazarme. Ese gesto no se me va a olvidar nunca en mi vida”, dijo.

“Estoy muy triste. No esperaba irme así de la selección, pero es lo que toca, es lo que hay que afrontar. Me voy tranquilo, orgulloso. Voy a ser toda la vida ecuatoriano, le guste a quien le guste. Y a partir de ahora, seré un hincha más apoyando de afuera y esperando que a mis compañeros les vaya bien”, finalizó el guardameta.

El retiro de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

Por su parte, Enner Valencia se despidió de la Selección con 49 goles en 108 partidos con la Selección de Ecuador, seis de ellos en Mundiales, aunque en este torneo no logró marcar.

El delantero aseguró que a pesar de está triste también se sentía “tranquilo por toda la travesía” y confirmó que ya se había despedido de sus compañeros.

Cabe mencionar que ninguno de los futbolistas se queda sin dónde jugar. Por un lado, Hernán Galíndez forma parte del Club Atlético Huracán de la Primera División de Argentina, mientras que Enner Valencia forma parte del Club de Fútbol Pachuca de la Primera División de México.

🚨🦸🇪🇨 "ESTE FUE MI ÚLTIMO PARTIDO".



Enner Valencia confirmó que se retira de la selección ecuatoriana de fútbol.



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