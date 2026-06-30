¿Quién es Hernán Galíndez, el portero de Ecuador y dónde nació?

A las 19:00 horas de este martes se disputará en el Estadio Ciudad de México el partido de México contra Ecuador, y en este juego se definirá cuál de los dos equipos pasa a los octavos de final del Mundial.

La Selección de Ecuador logró pasar a dieciseisavos de final al obtener tres puntos en el Grupo E luego de derrotar a Alemania 2-1 el pasado 26 de junio, por lo que este martes se enfrentará a México.

Este partido ha dado de qué hablar incluso antes de que sea jugado, pues los hinchas de ambas aficiones han desatado un caos en redes sociales, reavivando la mala relación diplomática que hay entre Ecuador y México desde el 2024.

Los aficionados de México acudieron a las afueras del hotel en el que los futbolistas ecuatorianos se hospedaban para armar una fiesta, y estas acciones fueron reprobadas por el equipo de Ecuador, quienes aseguraron que presentarían un reclamo con la FIFA.

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Incluso la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo ha sido cuestionada sobre esto, pues señaló que esperará a que se lleve a cabo el partido para emitir un comentario sobre la relación bilateral con Ecuador.

Una de las figuras clave para Ecuador durante este Mundial es el arquero Hernan Galíndez, quien por segunda vez se encuentra dentro del equipo, pues también estuvo presente en Catar 2022.

¿Quién es Hernán Galíndez?

Hernán Ismael Galíndez nació el 30 de marzo de 1987 en Rosario, Argentina, y luego de su gran trayectoria como arquero para diversos equipos se nacionalizó como ecuatorniano en 2019.

Galíndez comenzó su camino dentro de la cancha a muy corta edad, pues con tan solo cinco años comenzó a jugar en el equipo C. S. D. Estrella Juniors en Rosario, lo que le abrió paso para debutar en las divisiones menores del Rosario Central en 2008.

Formó parte del Club Deportivo Universidad Católica de Ecuador desde 2012 hasta el 2021, y para 2022 tuvo una corta estadía en el Club Universidad de Chile pues fue cuando lo convocaron para Catar 2022.

Dentro de la Selección de Ecuador ha participado en varios encuentros:

Copa América 2021

Copa Mundial Catar 2022

Copa América 2024

Copa Mundial 2026

Además de la Universidad Católica, también estuvo en Acuas del 2022 al 2023, y en Argentina formó parte del Club Atlético Huracán desde el 2024 hasta el 2026, y su vínculo con este cub hasta finales del 2027.

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