CSP evita secundar a presidente de Ecuador

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evadió dar alguna respuesta a las declaraciones de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien manifestó intenciones de que la relación entre ambos países se restablezca.

La tensión se desató por el asalto que elementos castrenses ecuatorianos cometieron en contra la embajada mexicana en Quito, el 5 de abril del 2024, con la finalidad de detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba bajo resguardó mexicano mientras enfrentaba en su país un proceso legal.

256 mdd es el intercambio comercial entre México y Ecuador

Luego de que el presidente ecuatoriano expresara esta semana su apertura a que las relaciones bilaterales se rehabiliten, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó, entre risas, que mejor esperará el resultado del partido entre las selecciones Mexicana y de Ecuador: “Vamos a hablar de la relación de Ecuador-México ya que pase el partido. Por lo pronto, mucha suerte a la selección, ¡mucha suerte!, concluyó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México escaló el caso a los tribunales de La Haya argumentando la violación sistemática de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.