México vs Ecuador: ¿Por qué rompieron relaciones? Historia de la rivalidad política fuera de la cancha

Esta es la historia de la ruptura de las relaciones entre México y Ecuador.

México y Ecuador se enfrentan en el Mundial 2026, pero no es un partido cualquiera. No solo las dos selecciones se juegan su pase a octavos de final y su continuidad en la Copa del Mundo, sino que el duelo atrajo nuevamente la atención a las tensiones políticas que existen entre ambos países fuera de la cancha.

Durante 90 minutos, México y Ecuador vivirán una enemistad en la cancha, pues quien pierda será eliminado del Mundial. Sin embargo, entre estos dos países, antiguos aliados en América Latina, la rivalidad política lleva más tiempo. Esto le da una dimensión más grande a uno de los juegos más esperados de la Copa.

Fútbol, asilo y aranceles: Las fracturas detrás del México vs Ecuador en el Mundial

México y Ecuador forman parte de América Latina y, como tal, compartían una larga tradición de cooperación bilateral. Ambos países forman parte de alianzas regionales como:

OEA (Organización de los Estados Americanos)

CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

ONU (Naciones Unidas)

Sin embargo, las relaciones México - Ecuador sufrieron una grave ruptura en 2024, precisamente por un diferendo en torno a la adhesión del segundo a la Alianza del Pacífico.

México y Ecuador mantenían buena relación diplomática hasta ruptura de 2024. ı Foto: La Razón (con stock de Canva+)

Antecedentes: La negativa de México a incluir productos ecuatorianos en la Alianza

Después de décadas de relaciones diplomáticas estables, la relación México - Ecuador se tensó entre 2022 y 2023 cuando el país sudamericano anunció su intención de integrarse a la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).

Para lo anterior, era necesario que Ecuador firmara un Tratado de Libre Comercio con todos los integrantes, incluido México.

La Alianza del Pacífico incluye a México, Chile, Colombia y Perú. ı Foto: La Razón (con stock de Canva+ y Gobierno MX)

No obstante, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió excluir el camarón y el plátano ecuatorianos de este Tratado, con el objetivo de no afectar a los productores locales.

Ecuador consideró que, con la exclusión de estos productos, no le favorecía la firma de un Tratado ni la entrada a la Alianza, intención que quedó sepultada e inició la tensión con México.

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. ı Foto: Mario Jasso

El detonante: La irrupción en la Embajada

Aunque el episodio de los aranceles fue complicado por sí mismo, fue hasta el 5 de abril de 2024 que las relaciones entre México y Ecuador terminaron por romperse con el asalto a la embajada mexicana.

El expresidente López Obrador se había pronunciado sobre el asesinato en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Aseguró que este episodio había favorecido indirectamente el triunfo de Daniel Noboa, entonces y ahora presidente de Ecuador.

Irrupción en Embajada de México en Ecuador, en abril de 2024. ı Foto: larazondemexico

Las declaraciones de López Obrador molestaron a Noboa, quien, en respuesta, declaró persona non grata a la entonces embajadora mexicana Raquel Serur.

Poco después, el Gobierno mexicano aceptó la solicitud de asilo político del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, buscado por las autoridades de su país, quien se refugió temporalmente en la Embajada mexicana.

Autoridades de Ecuador irrumpieron en la Embajada mexicana, hechos que fueron condenados por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro

Fue la noche del 5 de abril cuando autoridades ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el objetivo de capturar a Glas. El episodio —que incluyó agresiones físicas al jefe de la cancillería mexicana en ese país, Roberto Canseco— provocó una fuerte condena del Gobierno mexicano, que inmediatamente rompió relaciones y retiró a todo su personal.

Aranceles al camarón ecuatoriano: la respuesta de Noboa

Después de casi un año de declaraciones cruzadas entre los gobiernos de Ecuador y México, en febrero de 2025 el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decidió dar un contragolpe: imponer aranceles del 27 por ciento a prácticamente todos los productos importados desde México.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. ı Foto: AP (Archivo).

Noboa acusó a México de mantener un “abuso” comercial histórico, pues, dijo, su país le compra muchísimo al nuestro pero le vende muy poco. Aseguró que el arancel se mantendría como una medida de presión hasta que se firme un Tratado de Libre Comercio justo para ambas partes.

No obstante, el Gobierno mexicano —entonces ya encabezado por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum—, aseguró que no había mayores afectaciones en el comercio exterior mexicano por estos aranceles.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Me gustaría restablecer relaciones con el Gobierno mexicano: presidente de Ecuador

Aunque, al día de hoy, no se ha establecido ninguna vía diplomática para restablecer las relaciones entre México y Ecuador, el presidente del segundo, Daniel Noboa, ha asegurado que le gustaría “restablecer relaciones con el Gobierno mexicano”.

No obstante, ha enfatizado que esto dependerá de que no haya embajadas que “se vuelvan refugio de criminales”, como, dijo, ocurrió con Jorge Glas.

“Siempre ha habido una buena relación entre México y el Ecuador. Personalmente no tengo nada en contra de México. Lo que los ecuatorianos y este gobierno no podíamos tolerar es que pase una vez más, como ocurrió en el pasado, que ciertas embajadas se vuelvan refugios de criminales, personas con sentencias ejecutoriadas, personas que tenían, en el caso de Jorge Glas, una medida sustitutiva que era un arresto domiciliario con presentación periódica en corte”, dijo Noboa en entrevista con Televisión Azteca.

“Personalmente me gustaría restablecer relaciones con el Gobierno mexicano. Tenemos muchas empresas mexicanas también que invierten en el Ecuador y no hay razón alguna por la que tengamos una pelea o tener relaciones diplomáticas suspendidas en este momento. Está más en la cancha del Gobierno mexicano que en el nuestro”, abundó.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que México no reanudará relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa siga siendo presidente. Lo anterior debido a que, dijo, él fue el culpable del asalto a la Embajada.

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