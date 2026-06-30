México enfrenta a Ecuador en su partido 1000

A partir de ahora no hay segundas oportunidades. Ecuador es la primera prueba de la Selección Mexicana en las rondas de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026, duelo de dieciseisavos de final que adquiere un significado aún más especial, pues se trata del juego 1000 en la historia del Tricolor a nivel mayor, de acuerdo con Ricardo Salazar.

Esta cifra incluye los 189 que suma en eliminatorias mundialistas, los 129 que tiene en Copa Oro, los 51 que ha afrontado en Copa América, los 27 que disputó en la extinta Copa Confederaciones, los 20 que lleva en la Liga de Naciones de la Concacaf y los 63 que acumula en el magno evento de la FIFA; además de otras competencias de jerarquía menor (como la ya desaparecida Copa USA) y los múltiples amistosos que cada año enfrenta, la mayoría de ellos en Estados Unidos.

El Dato: La Selección Mexicana disputó su primer juego el 9 de diciembre de 1923 en un encuentro amistoso contra Guatemala. Ganó 2-1 el Tricolor.

México juega por tercera vez en lo que va de la justa tripartita en el Estadio Azteca, donde se impuso 2-0 a Sudáfrica en el duelo inaugural y posteriormente goleó 3-0 a Chequia, resultado con el cual selló por primera vez en su historia una ronda perfecta en fase grupal al ganar sus tres encuentros, ya que a Corea del Sur la derrotó por la mínima diferencia en Guadalajara.

Fue también la segunda ocasión en la que el cuadro nacional culminó una etapa grupal del certamen con el marco imbatible, algo que solamente había logrado en 1970, cuando fue anfitrión de la justa, aunque aquella ocasión igualó 0-0 contra la extinta Unión Soviética en el encuentro de apertura.

68 goles ha hecho México en Mundiales

Ecuador, por su parte, se clasificó de último momento a la ronda de 32 y lo hizo como uno de los mejores terceros al vencer de manera inesperada 2-1 a Alemania para conseguir su primera victoria en el torneo, luego de haber perdido 1-0 a manos de Costa de Marfil e igualar 0-0 contra la debutante Curazao, resultados que hacían pensar en una temprana eliminación.

La denominada Tricolor fue sublíder en la eliminatoria sudamericana con una cosecha de 29 unidades, 14 goles a favor y solamente cinco goles en contra. Terminó nueve puntos abajo de la vigente monarca del orbe, Argentina.

El único antecedente entre estas selecciones en justas mundialistas fue en la edición de Corea-Japón 2002, la primera participación de los ecuatorianos en el torneo. Los entonces también dirigidos por Javier Aguirre se impusieron 2-1 con anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado en la segunda jornada del Grupo G, en cotejo que los sudamericanos ganaban desde el minuto 5 con gol de Agustín Delgado.

De acuerdo con datos del sitio especializado Transfermarkt, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones. La balanza es favorable para el conjunto tricolor con 14 triunfos, siete igualadas y cuatro derrotas.

Sin embargo, cuatro de los más recientes cotejos entre ambos culminaron empatados y cada una salió airosa en tres oportunidades. El último choque fue el 14 de octubre de 2025 en Guadalajara, un amistoso que se saldó con un 1-1. Por la Selección Nacional marcó Germán Berterame, quien no fue incluido por el Vasco en la lista definitiva de 26 futbolistas para el evento.

La solidez defensiva y el desempeño de Ecuador será un importante desafío para una Selección Mexicana que solamente ha ganado uno de 10 juegos de eliminación directa en Copa del Mundo, lo cual logró hace 40 años y precisamente en calidad de local al superar 2-0 a Bulgaria en octavos de final.

La escuadra sudamericana, por su parte, únicamente jugó rondas decisivas en la competencia de Alemania 2006, cuando cayó 1-0 a manos de Inglaterra en octavos de final.

En la actual selección ecuatoriana Resaltan los defensas Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal).