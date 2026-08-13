Cruz Azul pierde ante el Chicago Fire y se va eliminado de la Leagues Cup por la diferencia de goles

Cruz Azul y Chicago Fire se jugaban su pase a la siguiente ronda en la última fecha.

Cruz Azul firmó una pésima actuación ante el Chicago Fire y cayó en el marcador por 2-1, resultado con el que La Máquina se despide del torneo al solo sumar seis puntos y tener peor diferencia de goles que el Monterrey, club que se queda con el cuarto puesto de la tabla general tras la caída de los cementeros.

El primer tiempo en Chicago terminó 0-0 en el marcador y los goles llegaron hasta la parte complementaria del encuentro, cuando Puso Dithejane se puso la capa de héroe para darle el boleto a los cuartos de final al conjunto de la MLS.

The Fire takes the lead! 🔥



Puso Dithejane scores inside the box for @ChicagoFire after a great assist from Philip Zinckernagel ⚽️



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El primer gol del compromiso llegó a los 67 minutos de juego, el delantero sudafricano mandó al fondo de las redes el balón para poner contra las cuerdas al conjunto de la Liga MX, lo que generó que Joel Huiqui realizará algunos cambios en su planteamiento.

Nicolás Ibáñez le dio un respiro al conjunto cementero al minuto 81, pues logró la anotación que le dio el empate al Cruz Azul y con lo que aseguraban su participación en los cuartos de final de la competencia entre la Liga MX y la MLS.

Lamentablemente el equipo de la Noria no supo mantener el empate en el marcador y terminó recibiendo otro gol en el tiempo de compensación. Puso Dithejane apareció dentro del área para empujar la esférica y conseguir la victoria para el Chicago Fire a falta de dos minutos en el cronómetro.

¡@CruzAzul empata el partido! 🚂



Nicolás Ibáñez define desde la media luna para poner el 1-1 en SeatGeek Stadium ⚽️



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Puso Dithejane does it again! 😮‍💨



His second goal of the night puts @ChicagoFire ahead 2-1 in the 92nd minute 🔥



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Con este resultado, la Leagues Cup ya tiene a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la competencia. Por parte de la Liga MX León, América, Toluca y Monterrey serán los que peleen por el cetro y del lado de la MLS Chicago Fire, Real Salt Lake, Austin FC y Columbus Crew disputarán la fase de eliminación directa.

Los encuentros de cuartos de final se llevarán a cabo el 26 y 27 de agosto, las semifinales se disputan el 2 y 3 de septiembre para conocer a los finalistas y el campeón se conocerá el 5 de diciembre.

DCO