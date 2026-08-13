América cae ante el Austin FC en la última fecha de la Leagues Cup y deja ir el liderato

El Club América viajó a Austin para verse las caras con el Austin FC en la última jornada de la Leagues Cup, un encuentro en el que ambos equipos se jugaban algo en la clasificación general. Las Águilas el liderato y los Robles su pase a los cuartos de final de la competencia internacional.

El primer tiempo terminó con el par de roscas en el marcador y con ambos equipos siendo peligrosos frente al marco rival, aunque fue el equipo de Guillermo Almada el que logró abrir el marcador en los primeros minutos del compromiso.

¡Kevin Álvarez abre el marcador para las Águilas! 🦅



Así le está ganando el @ClubAmerica al Austin FC. 👏#LMXLC2026 | #AME | #J3



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Kevin Álvarez se estrenó con las Águilas en la Leagues Cup al marcar el gol de la ventaja a los 48 minutos de tiempo corrido. El lateral mexicano mandó un servicio desde la banda derecha, el cual no fue contactado por ningún compañero ni algún rival y se terminó colando en la portería de Brad Stuver.

Los azulcremas no lograron mantener la ventaja en el marcador ni aumentar su cuenta de goles en el partido, lo que terminó dándole el empate al conjunto de la MLS que con este resultado amarró su pase a la siguiente ronda del certamen.

Myrto Uzuni apareció al 67′ de juego y con un remate colocado dentro del área logró vencer a Rodolfo Cota que apenas se estaba recuperando de una acción pasada con uno de los delanteros del Austin. El compromiso se mantuvo 1-1 hasta el final de los 90 minutos y el ganador se definió en la tanda de penaltis.

Guillermo Almada sigue confiando en los futbolistas jóvenes de Coapa y nuevamente mandó de titular a Alejandro Cárdenas, además de debutar a Edwin Cerrillo que llegó procedente del LA Galaxy para esta temporada y mandar al campo en el segundo tiempo a Diego Arriaga.

En la tanda de penaltis los dos equipos se mantuvieron finos en sus cobros durante los primeros cinco intentos, pero el héroe del encuentro para el Austin FC fue el guardameta Brad Stuver que detuvo el intento de Cristian Borja en la muerte súbita para darle un punto más al equipo de la MLS.

DCO