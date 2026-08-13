Leagues Cup 2026: Así se juegan los cuartos de final del torneo internacional entre la Liga MX y la MLS

La Leagues Cup llegó a su fin en la fase de grupos y ya se conocen a los ocho equipo de que disputarán los cuartos de final en busca de levantar el título internacional. Cuatro clubes de la Liga MX y cuatro de la MLS están en busca de ganar el cetro internacional.

Cabe recalcar que el torneo entre la Liga MX y la MLS otorga tres boletos para la Concacaf Champions Cup, dos para los finalistas y uno más para el tercer lugar de la competencia, el cual se define dependiendo del resultado en la fase de grupos y la ronda de eliminación directa.

🏆 #LeaguesCup2026 quarterfinal matchups are set!⚽



Ellos son los cuatro mejores de @MLS y @LigaBBVAMX 🔝



¿Quién levanta la copa el próximo 6 de septiembre? 🏆 pic.twitter.com/B6ahjLI0P1 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

Así se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup

La Leagues Cup ya tiene a sus ocho invitados a la ronda de eliminación directa del torneo internacional. La Liga MX tendrá al América, León, Toluca y Monterrey como sus representantes en busca de ganar el título del certamen binacional por primera vez en la historia.

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Club León vs Real Salt Lake

Austin FC vs Toluca

América vs Columbus Crew

Chicago Fire vs Monterrey

Los compromisos de cuartos de final se disputarán el 26 y 27 de agosto para conocer a los semifinalistas, los encuentros que definirán a los finalistas se llevarán a cabo el 2 y 3 de septiembre y el campeón se conocerá el 5 de septiembre.

¡Los @Rayados de Monterrey están en los cuartos de final de #LeaguesCup2026! 💪🏆



Rossi, Cuypers, Ocampos, 'Tecatito' y compañía están entre los ocho mejores de Norteamérica 🔝 pic.twitter.com/5pR7uuxgW5 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

Monterrey logró su pase a los cuartos de final gracias al Cruz Azul

El Monterrey ganó sus últimos dos compromisos en la Leagues Cup, lo que le dio al conjunto regiomontano el pase a los cuartos de final pero un poco sufrido, ya que tuvieron que esperar resultados para saber si podrían meterse a la ronda de eliminación directa.

Gracias a la derrota del Cruz Azul a manos del Chicago Fire, la Pandilla se clasificó a los cuartos de final de la competencia como el cuarto mejor equipo de la Liga MX en la competencia internacional.

Matías Almeyda tendrá la oportunidad de pelear por su primer título al frente de los Rayados, pero ahora tendrá que poner a sus jugadores listos para seguir su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX.

DCO