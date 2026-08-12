Leagues Cup: Resumen de la actividad del 12 de agosto; León vence al Inter Miami y lo elimina del torneo

La Leagues Cup está llegando a su fin en la fase de grupos y poco a poco se van conociendo a los equipos de cada liga que clasificarán a la fase de eliminación directa tras disputar sus tres encuentros y el Club León es uno de ellos después de ganarle al Inter Miami para dejar fuera del certamen al equipo de Leo Messi.

El Toluca puede ser otro de los equipos que consigan su boleto para la primera ronda de eliminación, pero deben de vencer al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez para amarrar su boleto, aunque el conjunto de Texas llega con paso perfecto en el certamen.

Monterrey gana al Nashville en tiempo de compensación

El Monterrey sufrió un gol de vestidor en los primeros minutos ante el Nashville, pero el equipo de Matías Almeyda supo remontar el marcador para llevarse la victoria y estar cerca de clasificar a la siguiente ronda en caso de que Toluca pierda o empate ente el FC Dallas.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Clubes de la Liga de Expansión apelan en el TAS contra la FMF por la eliminación del ascenso y descenso

Orbelín Pineda y Hugo Cuypers fueron los anotadores de los dos tantos del Monterrey para que el conjunto de la Liga MX le diera la vuelta al marcador y amarraran la victoria en el último minuto de juego. El equipo de Matías Almeyda termina la fase de grupos con dos victorias y una derrota.

¡Este @clubleonfc sí es como lo pintan! 😎🦁 Con paso perfecto en esta #LeaguesCup2026, La Fiera aseguró su lugar en los Cuartos de Final pic.twitter.com/p3AGUOhxrk — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

León remonta ante el Inter Miami para ser líder en la Leagues Cup

El León se metió a la cancha del NU Stadium para verse las caras con el Inter Miami en la última jornada de la Leagues Cup. Los Panzas Verdes terminaron ganando el compromiso por tablero de 3-2 con remontada incluida para clasificarse a los cuartos de final.

Leo Messi estuvo presente en el campo de juego en la segunda parte después de volver de Argentina para el funeral de su padre. Las Garzas necesitaban una victoria obligatoria para buscar su pase a la siguiente ronda, pero tras el encuentro ante el León se despiden del certamen con las manos vacías.

WE’RE GOING TO PENS! 😮‍💨⚽️



Orlando City gets the W in the shootout! 🏆🔥#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/ID2yrXcRUo — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

Orlando City y Atlético de San Luis definen al ganador en penaltis

El Orlando City y el Atlético de San Luis se enfrentaron en la última jornada de la Leagues Cup, un compromiso que terminó 2-2 en la cancha del Inter&Co Stadium tras los 90 minutos. La escuadra estadounidense ganó en la tanda de penaltis por marcador de 5-3.

Daryl Dike y Justin Ellis fueron los anotadores por parte del conjunto de la MLS y Sebastián Pérez Bouquet y David Rodríguez en el tiempo de compensación lograron darle el empate al equipo de la Liga MX para mandar el compromiso a la tanda de penaltis.

DCO