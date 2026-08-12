Leo Messi está devuelta con el Inter Miami tras la muerte de su padre y podría jugar ante León en la Leagues Cup

Leo Messi en el banquillo de suplentes en el encuentro ante León.

Lionel Messi se ausentó unos días de la actividad con el Inter Miami por el fallecimiento de su padre, pero después de despedirse de él y estar en el funeral, el astro argentino volvió a Estados Unidos para estar presente en el partido de Leagues Cup ante el Club León.

El dorsal ‘10′ de Las Garzas no apareció en el once titular y está en el banquillo de suplentes, esperando al segundo tiempo para ingresar al terreno de juego en busca de la victoria que le de al Inter Miami los tres puntos y la oportunidad de clasificarse a la siguiente ronda del torneo binacional.

❤️🇦🇷 Lionel Messi ya está en el banco de suplentes del Inter Miami en Leagues Cup. pic.twitter.com/4gGQAagWHg — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 12, 2026

Leo Messi solo se perdió un partido con el Inter Miami por viajar a Argentina

Leo Messi viajó el mismo día que falleció su padre a Argentina para estar presente en el funeral de su padre en el Cementerio El Prado, pero se especulaba que el futbolista sudamericano pasaría más tiempo en su país junto a su familia pero no fue así.

El delantero de Las Garzas solo se ausentó del compromiso ante el Monterrey, el cual terminó perdiendo el conjunto de la MLS con remontada incluida de los Rayados.

El jugador argentino solo paso unos días en Rosario y regresó a Estados Unidos para volver a concentrarse con el Inter Miami de cara al partido ante el Club León, encuentro en el que Messi tuvo actividad, pero su equipo terminó perdiendo y siendo eliminado del certamen.

DCO