América vence a Portland y pone un pie en cuartos de final de la Leagues Cup 2026; resumen y goles

América se acercó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tras vencer a Portland Timbers.

Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea, nuevo fichaje del América, hicieron los goles con los que los capitalinos vencieron 3-1 al Portland Timbers en Providence Park, donde consiguió su segundo triunfo en la Leagues Cup 2026 para llegar a seis puntos y acercarse a los cuartos de final del torneo entre la Liga MX y la MLS.

El uruguayo Brian Rodríguez, quien ya no se fue al Cruzeiro, abrió el marcador apenas al sexto minuto de acción con una magistral ejecución de tiro libre para poner arriba a los de Coapa.

🚨🤯 WHAT A FREE-KICK GOLAZO FROM CLUB AMERICA’S BRIAN RODRIGUEZ IN LEAGUES CUP.



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Kristoffer Velde dances in and puts @TimbersFC level with Club América 🔥



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El Rayito vive un buen momento en este arranque de semestre, pues marcó por tercer juego en fila con los azulcremas, tras sus tantos en las victorias sobre Santos (3-0) y San Diego (3-1) en Liga MX y Leagues Cup, de manera respectiva.

Timbers reacciona pronto ante el América

La ventaja no le duró demasiado tiempo al conjunto dirigido por Guillermo Almada, pues Kristoffer Velde consiguió el empate para el Timbers al minuto 20 con una definición de zurda por abajo en el área. Los de Oregon ya habían avisado poco antes, luego de que Kevin Kelsy falló un remate de cabeza que se fue ligeramente desviado.

Rodolfo Cota salvó al América del segundo tanto en contra al 31’ al desviar un tiro raso de Kristoffer Verde, quien probó fortuna con un remate lejano de derecha. En esa misma acción, Velde dio un pase filtrado a Kamal Miller, quien estaba en posición adelantada.

Brian Rodríguez intentó devolverle la ventaja al América con un remate raso de derecha fuera del área al minuto 33, a pase de Alejandro Zendejas.

Las Águilas recuperaron la posesión de la pelota al ejercer presión en la salida de Portland, e Israel Reyes se quedó a nada de marcar al minuto 40 con un remate de cabeza a centro de Kevin Álvarez, quien al 42’ desperdició una ocasión con un remate de cabeza a quemarropa que se fue muy elevado.

La última ocasión del primer tiempo la tuvo Israel Reyes con un remate de cabeza, a servicio de Raphael Veiga, que se fue apenas a un costado de la meta defendida por Trey Muse al 47’.

América asegura triunfo y Óscar Perea debuta con gol

Brian Rodríguez generó la primera ocasión de peligro en la segunda mitad con un disparo de derecha fuera del área que fue rechazado al minuto 47. Las alarmas se encendieron de momento al 50’ por una lesión de Dagoberto Espinoza, pero el hecho no pasó a mayores.

El América recuperó la delantera al minuto 63, cuando Isaías Violante empujó el esférico en el área con un remate a quemarropa luego de un espectacular tiro de Brian Rodríguez que se estrelló en el poste.

Los de Coapa bajaron el ritmo y permitieron que el club de la MLS se hiciera del balón. Una de las oportunidades del equipo estadounidense se presentó al minuto 76 con un tiro de zurda de Kevin Kelsy, quien al 80’ abandonó la cancha para ser sustituido por el neerlandés Vincent Janssen.

El colombiano Óscar Perea, nuevo delantero de los azulcremas, entró a la cancha al 82′ y seis minutos después hizo su primer gol con las Águilas al liquidar el juego con un toque de derecha tras un contragolpe.

EVG