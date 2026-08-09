México con paso perfecto se corona en Premundial

Con dos goles de Cristóbal Alfaro, la Selección Mexicana derrotó 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Azteca para proclamarse campeón del Premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo que conquista por decimoquinta ocasión en su historia.

Hugo Camberos tuvo la primera ocasión al minuto 3 con un disparo fuera del área que se fue por arriba de la cabaña defendida por Kayne Rizvanovich. Al 6’ un nuevo remate del extremo de las Chivas terminó en las manos del portero rival.

¡Otra vez Alfaro, otra vez de cabeza! ✈️ pic.twitter.com/3EhYkzHz03 — Concacaf (@Concacaf) August 10, 2026

Sebastián Liceaga, quien volvió al arco del Tricolor después de una suspensión de tres encuentros y ante la lesión de Cristo Navarrete, tocó su primer balón al minuto 10 tras un centro del equipo de las barras y las estrellas.

México se va al descanso con doble ventaja

Los jugadores mexicanos pidieron un penalti al minuto 24 luego de que Samir Inda cayó dos veces en el área del Estados Unidos. Muy poco tiempo después de aquella acción, al 28’, Cristóbal Alfaro abrió el marcador con un remate de cabeza para poner adelante a la Selección Mexicana.

Motivada por la anotación del defensa del Atlante, la afición que se dio cita en las tribunas del Estadio Azteca comenzó a corear olés y a festejar cada acción a favor del conjunto dirigido por Álex Diego.

Samir Inda se quedó cerca de aumentar la ventaja para el Tricolor al minuto 39, cuando cuando sacó un disparo de larga distancia que se fue apenas a un costado de la cabaña de los vecinos del norte.

La polémica llegó en la recta final de la primera parte, cuando al minuto 44 el árbitro expulsó al defensa Chris Applewhite por una falta sobre Hugo Camberos. Originalmente le había mostrado el cartón amarillo, pero cambió su decisión tras revisar la jugada en el VAR.

Cristóbal Alfaro asegura el triunfo y el título para México

Con las ventaja en el marcador y numérica, México se volcó al frente desde el arranque del complemento en busca de aumentar la diferencia, y el primer aviso fue un tiro del capitán Carlos Hernández que se fue arriba de la portería.

Pero Estados Unidos reaccionó y al minuto 59 casi encuentra el empate por conducto de Dani Kaplija, quien mandó las esférica apenas por un lado. Al 61’ llegó otro aviso, este de Rubén Ramos, pero éste sin dirección a portería.

Pero la Selección Mexicana Sub-20 consiguió el segundo gol de la tarde al minuto 69, cuando Cristóbal Alfaro aprovechó una pésima salida del cancerbero Kayne Rizvanovich para conseguir su doblete, también con un testarazo.

El lateral izquierdo Edwin Soto se quedó muy cerca de convertir el 3-0 para el Tricolor Sub-20 al minuto 84 pero la redonda pasó apenas desviada. En la siguiente jugada, el zaguero del Pachuca salvó a México del descuento con un espectacular bloque en el área.

Los de las barras y las estrellas volvieron a perdonar en un contragolpe al minuto 89, aunque la acción ya estaba invalidada por posición adelantada.

EVG