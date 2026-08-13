América, Cruz Azul, León y Toluca avanzan a cuartos en Leagues Cup

La Leagues Cup está llegando a su fin en la fase de grupos y, a falta de cinco partidos en el certamen, los cuatro clubes de la Liga MX que disputarán los cuartos de final del certamen se definieron ayer con el partido entre el Toluca y el FC Dallas.

El primer conjunto en amarrar su pase a la siguiente fase fue el Club León, que sorprendió a propios y extraños al ganar sus tres encuentros y terminar la primera ronda con nueve puntos de nueve posibles. Además de una remontada sobre el Inter Miami que contó con Leo Messi en el campo de juego.

El Dato: Leo Messi jugó todo el segundo tiempo pese a que viajó a Argentina por el fallecimiento de su padre.

Hablando del delantero argentino, el dorsal ‘10’ de Las Garzas volvió a la actividad con el conjunto de la Major League Soccer (MLS) después del fallecimiento de su padre, razón por la que viajó a Argentina para estar en el funeral de Jorge Messi, pero tras cuatro días en su país natal, el rosarino volvió a Estados Unidos.

América y Cruz Azul han sido dos de los equipos del futbol mexicano más dominantes del torneo junto al León, pues se mantienen invictos en el certamen, con un partido menos y con posibilidades de amarrar el primer lugar de la tabla general en caso de ganar en la última jornada.

Los pupilos de Guillermo Almada quieren mantener el invicto del entrenador uruguayo al frente del equipo y esta noche se enfrentan al Austin FC en busca de terminar la fase de grupos con paso perfecto. Además, las Águilas tienen mejor diferencia de goles que La Máquina y el León, así que mantener su arco en cero y marcar el mayor número de goles posibles es el mejor escenario para los de Coapa.

3 goles tiene Myrto Uzuniy, el goleador del campeonato

El Cruz Azul, por su parte, igual ya tiene su boleto amarrado para los cuartos de final. Sólo falta definir en qué lugar avanzará a la siguiente fase, pues tiene que esperar que América pierda o empate y firmar una victoria por más de dos goles para quedarse con el primer puesto.

En la jornada de ayer, el último boleto para la ronda de eliminación directa se disputó entre tres equipos, Juárez, Monterrey y Toluca, aunque la institución afortunada fue la del Estado de México. Los Diablos Rojos sufrieron ante el FC Dallas en el primer tiempo, pero Federico Viñas y Érick Gutiérrez fueron los anotadores del segundo y tercer tanto, respectivamente, para darle la victoria que clasificó al equipo de Antonio Mohamed.

El conjunto choricero podría firmar su segundo trofeo internacional en el año, ya que en el primer semestre del 2026 vencieron a los Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup para levantar su tercer cetro del torneo regional, así que una posible victoria de los choriceros en la final de la Leagues Cup podría catalogar al Toluca como el mejor club de la región y Norteamérica.

Los clubes de la Liga MX que más decepcionaron en esta edición fueron Chivas y Pumas. Mientras el Rebaño logró levantar la cara y ganar su último duelo ante Seattle Sounders, no le alcanzó para avanzar, pero los capitalinos se tuvieron que conformar con una unidad y ambos ahora se concentrarán en la reanudación de Liga MX.

DT azulcrema pone fin a las salidas

El conjunto del América entra en acción hoy en su último partido de la fase regular, pero ya con el boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup en la bolsa.

Los dirigidos por Guillermo Almada tienen paso perfecto tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup y, por lo mismo, no quiere perder el beneficio de terminar en primer lugar y así decidir cómo disputar los cuartos.

En conferencia de prensa, el entrenador de los Millonetas habló sobre la salida de Brian Rodríguez y aseguró que no ha recibido ninguna opinión de la directiva ni del futbolista.

“La realidad, me baso con hechos de lo que me transmite la parte directriz; no me puedo hacer eco de rumores que maneja la prensa, sobre todo en América, que fluyen permanentemente de distintos futbolistas”, señaló.

El uruguayo quiere más refuerzos, pero también conoce la situación actual del club y no quiere molestar.

“Hay una realidad: tenemos muchas competencias, muchos torneos por delante. Estamos clasificados a la Concachampions y vamos a afrontar torneos paralelos, como estamos haciendo este. Lo que queremos es completar el plantel para que la competencia interna nos eleve el rendimiento individual de los futbolistas”.

Por su parte, Isaías Violante resaltó que el nivel que muestra en los últimos días es gracias a su estratega y la confianza.