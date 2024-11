Sheinbaum propone a exembajadora de México en Ecuador como subsecretaria para América Latina y el Caribe

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República tres nombramientos para los cargos de subsecretarios en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre ellos el de Raquel Serur Smeke, exembajadora de México en Ecuador cuando se dio el asalto a la residencia diplomática en ese país, el 4 de abril pasado.

En el oficio remitido a la Cámara alta, la mandataria propuso a:

María Teresa Mercado Pérez como subsecretaria de Relaciones Exteriores

Raquel Serur Smeke en la subsecretaría para América Latina y el Caribe

Enrique Javier Ochoa Martínez, a la subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

Con base en sus argumentos, Sheinbaum consideró que las tres propuestas “desempeñarán tan alta encomienda con plena responsabilidad y en beneficio de nuestro país”.

¿Quién es Raquel Serur Smeke, subsecretaria designada para América Latina y el Caribe?

Raquel Serur es licenciada en Letras Modernas (inglesas) y doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); master of Arts in English and American Studies por la Universidad de East Anglia, Inglaterra. En el ámbito académico es profesora de la Facultad de Filosofía de la UNAM (desde 1976 a la fecha).

Se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Gobierno de la República del Ecuador, donde fungió como copresidenta de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en Ecuador (18 de junio de 2019 al 4 de abril de 2024).

¿Quién es María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores?

Mientras tanto, María Teresa Mercado Pérez es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano por concurso (1982); desde el 1 de marzo de 2024 se desempeña como subsecretaria de Relaciones Exteriores; fue directora general del Instituto Matías Romero (15 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024); embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia (junio 2019 a julio 2023).

También jefa de cancillería ante las embajadas de México en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea (enero 2018 a mayo 2019); de Dinamarca (octubre 2014 a enero 2018); de Argentina (febrero 2011 a octubre 2014), donde también fungió como encargada de negocios A.I.

María Teresa Mercado Pérez fue designada subsecretaria de Relaciones Exteriores en febrero de 2024. ı Foto: SRE

Mercado Pérez también fue directora general adjunta ceremonial en la Dirección General de Protocolo de la SRE (agosto 2007 a febrero 2011); jefa de la Sección Consular en las embajadas de México en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea (octubre 2005 a agosto 2007).

¿Quién es Enrique Ochoa, designado para subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos?

Mientras que Enrique Ochoa es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Economía Política por la Universidad de Essex, Reino Unido y en Diplomacia por el Instituto Matías Romero; es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1999.

Se desempeñó como embajador de México en Kenia y representante Permanente ante los programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para los Asentamientos Humanos (enero a septiembre 2024); embajador de México concurrente en Burundi, Ruanda y Tanzania; estuvo adscrito a la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde formó parte del equipo de México ante el Consejo de Seguridad.

En la imagen, Enrique Javier Ochoa Martínez. ı Foto: lalupa.mx

