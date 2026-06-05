Sheinbaum pide a Harfuch investigar caso de alcalde de Metepec por ingreso con escoltas armados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revisar el caso del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, luego de que se difundiera un video en el que aparece ingresando a un club acompañado por personas armadas con armas largas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que, además de determinar si existió alguna irregularidad legal, el comportamiento mostrado en las imágenes no corresponde a la conducta que debe asumir un servidor público.

“Le pedí al secretario de Seguridad que revise el caso, porque primero está la actitud. Ustedes saben que siempre hemos hablado de que cualquier servidor público lo primero que tiene que tener es humildad, ser sencillo, no prepotente, no soberbio”, expresó.

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🔴Así fue como el alcalde de Metepec, Fernando Flores, irrumpió de manera violenta en un club privado, argumentando que tenía que resolver un “asunto entre particulares”.



🗣️La Presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que instruyó al secretario de… pic.twitter.com/teAFPvkboF — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 5, 2026

Sheinbaum consideró que la forma en que el edil ingresó al establecimiento reflejó una actitud de soberbia y cuestionó que estuviera acompañado por personal armado.

“La entrada a este lugar fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad. Además, que llegara con personas armadas y mostrándose con armas largas tampoco consideramos que sea propio”, sostuvo.

La presidenta recordó que el alcalde ofreció posteriormente una explicación sobre lo ocurrido; sin embargo, indicó que las autoridades revisarán si los hechos derivan en alguna responsabilidad administrativa o legal.

“Hay que ver si esto es cierto. Pero consideramos que no es correcto. Entonces vamos a revisar, en términos de la ley, si se cometió alguna falta o no”, señaló.

La controversia surgió luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa al presidente municipal ingresar a un club acompañado por escoltas armados, situación que generó cuestionamientos sobre el uso de personal de seguridad pública y la presencia de armas largas en un espacio privado.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre la apertura de una investigación formal o alguna sanción en contra del alcalde, el Gobierno federal adelantó que analizará los hechos para determinar si existió alguna conducta contraria a la ley.

“Pero evidentemente no estamos de acuerdo”, concluyó la presidenta al referirse al incidente.

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MSL











