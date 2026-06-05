Sheinbaum adelanta que se modificará trazo del Tren Interurbano

Claudia Sheinbaum informó que el Tren Interoceánico tendrá un nuevo trazo para evitar una zona de curvas peligrosas cercana a Salina Cruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal presentará en las próximas semanas el plan para reactivar el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, suspendido por razones de seguridad tras el accidente ocurrido en ese corredor en enero pasado.

Al mismo tiempo, adelantó que se realizará una inversión importante para modificar el trazo de la vía en la zona de curvas pronunciadas cercana a Salina Cruz.

La mandataria explicó que el accidente del Tren Interoceánico, que dejó como saldo 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados, ocurrió en una zona conocida como “la oreja de conejo”, caracterizada por curvas de alto riesgo.

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Aspecto del Tren Interoceánico, en 2023. ı Foto: Cuartoscuro

Por ello, el gobierno proyecta realizar un nuevo trazo en la parte sur del recorrido ferroviario.

“Un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama la oreja de conejo, justo donde fue el accidente del Interoceánico, para evitar estas curvas pronunciadas y darle mayor seguridad”, dijo Sheinbaum.

La presidenta informó que esta semana o la próxima una empresa especializada entregará recomendaciones técnicas sobre la operación del servicio para pasajeros, tras lo cual arrancarán los trabajos.

“Una vez que entreguen estas recomendaciones inician todos los trabajos, tanto de mejora operativa, si es necesario, también de alguna rehabilitación de algunos tramos”, señaló.

Sheinbaum precisó que el tren actualmente sí opera, aunque únicamente para transporte de carga.

“El Interoceánico está funcionando para carga; por seguridad, en este momento no está funcionando para pasajeros y lo vamos a presentar pronto”, afirmó.

Respecto al accidente ocurrido previamente, la mandataria indicó que hubo una resolución técnica de la Fiscalía y aseguró que las familias afectadas recibieron reparación integral del daño.

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