Sheinbaum agradece respaldo de López Obrador y advierte que no hay división en Morena

La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente el respaldo expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la carta difundida este miércoles y aseguró que el mensaje del exmandatario responde a una ofensiva política y mediática que, afirmó, busca debilitar a la Cuarta Transformación y abrir la puerta a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

“Tiene que ver con lo que hemos venido diciendo. Le agradezco enormemente el apoyo y lo que dice de mí”, expresó Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional, al referirse al documento enviado por López Obrador desde Palenque.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó las versiones sobre supuestas divisiones al interior de Morena y sostuvo que los ataques contra su gobierno forman parte de una estrategia impulsada por sectores de la derecha y la ultraderecha tanto en México como en Estados Unidos.

“Estamos viviendo tiempos de definiciones. No es solamente un asunto contra la transformación; en el fondo están en contra del pueblo de México”, afirmó.

La presidenta sostuvo que existe una campaña coordinada desde medios de comunicación, redes sociales y grupos políticos conservadores para instalar la narrativa de que Morena mantiene vínculos con el crimen organizado.

Aseguró que detrás de estas acusaciones existe el propósito de debilitar al movimiento fundado por López Obrador y condicionar el futuro político del país.

“¿Quién gobierna en México? Esa es la pregunta de fondo. Lo que está en discusión es si las decisiones sobre nuestro país las toma el pueblo de México o pretenden tomarlas agencias e instituciones extranjeras”, señaló.

Sheinbaum coincidió con la advertencia planteada por López Obrador en su carta respecto a presuntas prácticas intervencionistas provenientes de algunos sectores políticos de Estados Unidos.

Sin embargo, diferenció estas acciones de la relación institucional que mantiene con la administración estadounidense y particularmente con el presidente Donald Trump.

La mandataria aseguró que durante las conversaciones telefónicas que ha sostenido con el mandatario estadounidense ha prevalecido una relación de respeto mutuo.

“Cada vez que hablamos ha sido muy respetuoso. Hay temas en los que no estamos de acuerdo y se lo digo abiertamente, pero siempre ha existido respeto hacia México y hacia nuestra soberanía”, afirmó.

Asimismo, destacó declaraciones recientes del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien reconoció los avances de la cooperación bilateral en materia de seguridad y expresó respeto por la soberanía mexicana.

Sheinbaum insistió en que cualquier acusación contra funcionarios públicos mexicanos debe sustentarse en pruebas y ser investigada por las instituciones nacionales competentes.

“Hay que confiar en las instituciones mexicanas. Si existe una denuncia con pruebas, que se investigue y se actúe. Pero no podemos aceptar que desde el extranjero se pretenda decidir quién gobierna México y quién no”, sostuvo.

La presidenta afirmó que el debate actual trasciende coyunturas políticas y tendrá consecuencias para las próximas generaciones.

“Lo que hagamos hoy va a impactar a esta generación y a las que vienen. Es un asunto de trascendencia nacional. La pregunta es quién decide el futuro de México: las agencias extranjeras o el pueblo de México”, concluyó.

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FGR