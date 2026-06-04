...Y reaparece tabasqueño con buscapiés a Trump

El expresidente, el 30 de noviembre de 2025, cuando presentó su libro Grandeza tuvo su segunda aparición pública.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó de forma directa a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor Presidenta de México de nuestro tiempo”. En una carta pública, defendió el manejo de la mandataria federal frente a las presiones de Estados Unidos (EU) y cuestionó el cambio de actitud del presidente Donald Trump hacia el país.

La carta, titulada Mi apoyo sin condiciones a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump, plantea una defensa directa de la Jefa del Ejecutivo mexicano en medio de tensiones bilaterales por migración, seguridad y narcotráfico.

El Dato: El 1 de junio, la Presidenta destacó que existe comunicación permanente entre funcionarios mexicanos y la Casa Blanca en materia de seguridad y cooperación.

Con ese posicionamiento, López Obrador colocó a la Presidenta Sheinbaum como el punto de contraste frente a la actitud actual de Washington. El exmandatario afirmó que la mandataria “ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa”, al descartar que el tono de la relación con EU responda a una falla del Gobierno mexicano.

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López Obrador señaló que algunos funcionarios de EU buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha, con el propósito de recuperar influencia sobre el Gobierno federal. También afirmó que esa “embestida” no responde a una estrategia real para atender la crisis de consumo de drogas en ese país, sino a un intento de trasladar la responsabilidad por los problemas internos de la sociedad estadounidense a otra frontera.

3 veces ha salido de su retiro AMLO para apoyar a Sheinbaum

López Obrador contrastó al presidente que conoció durante su sexenio con el mandatario que hoy encabeza la Casa Blanca. Según el tabasqueño, en aquellos años las diferencias entre ambos gobiernos se procesaron mediante el diálogo, sin llevar la relación bilateral a una ruptura.

A partir de esa comparación, el exjefe del Ejecutivo enumeró episodios de cooperación con Washington. Mencionó la firma del nuevo tratado comercial, el respeto a la soberanía energética mexicana, la ausencia de nuevos cobros a remesas, el apoyo durante la pandemia de Covid y el manejo del caso del general Cienfuegos.

EL MENSAJE de López Obrador, ayer, en X. ı Foto: Especial

El exmandatario atribuyó el cambio en las políticas del presidente estadounidense a sus asesores, a quienes atribuyó ser rémoras “inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros que no son hombres de Estado”.

López Obrador también expresó su deseo de que el neoyorquino rectifique y vuelva a la sensatez.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, escribió el expresidente como colofón de la misiva que compartió en sus redes sociales.