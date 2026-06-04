EU, impresionado por más cooperación en seguridad ahora que con AMLO

El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, elogió este miércoles la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum y aseguró que el trabajo bilateral con México supera al registrado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Al referir a su reciente visita a la Ciudad de México ante legisladores de su país, el funcionario estadounidense afirmó que habló con la Presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre seguridad: “Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”.

El Dato: La administración de Trump solicitó 118 mil 400 millones de dólares para el DHS. De ese monto, 63 mil millones corresponden a financiamiento discrecional neto.

Mullin destacó que, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) y de la colaboración con el Gobierno de México, se han obtenido resultados relevantes en el combate al crimen organizado.

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Para ejemplificar el punto anterior citó el narcotúnel transfronterizo que va de Tijuana, Baja California, a San Diego, que fue localizado por la Marina mexicana, en colaboración con el Gobierno de EU.

Mullin señaló que la colaboración bilateral ha contribuido en fortalecer las acciones contra los cárteles, aunque advirtió que las organizaciones criminales han comenzado a modificar sus métodos de operación para intentar introducir narcóticos a territorio estadounidense.

La presentación es parte de una discusión más amplia sobre los recursos que el DHS solicita al Congreso para el próximo año, con énfasis en la seguridad fronteriza, control migratorio e infraestructura entre México y Estados Unidos.

Al respecto, Mullin justificó la ampliación del gasto al asegurar que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene activa la construcción del muro que busca limitar la capacidad migratoria e informó que la primera fase avanza conforme al calendario previsto.

Según el titular del DHS, el llamado “muro primario” quedará terminado para estas fechas del 2027, desde el Pacífico hasta el Golfo de México. También afirmó que todos los contratos vinculados con esa etapa saldrán antes de que termine este mes.

A partir de esa primera barrera, el DHS proyecta una segunda línea física en tramos específicos de su frontera sur. El estadounidense dijo que esa estructura busca responder a cambios en las tácticas de los cárteles, a los que acusó de cortar partes del muro en zonas remotas antes de la llegada de los agentes federales.

Markwayne Mullin (der.), secretario de Seguridad Nacional de EU, tras su comparecencia ante el Comité de Seguridad en la Cámara de Representantes en Washington, ayer. ı Foto: AP

Para esos puntos, explicó que la separación entre ambas estructuras podría ser de hasta de 45 metros de largo, aunque en algunos sectores sería menor por las condiciones del terreno.

El objetivo, señaló, consiste en reducir los puntos de cruce y obligar, a quienes intenten pasar la frontera, a superar más de un nivel de contención.

Junto con las dos barreras físicas, el secretario defendió el uso de un muro inteligente con tecnología capaz de detectar cuántas personas se aproximan a determinados sectores y si cargan paquetes.

Los legisladores cuestionaron al secretario por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como por las condiciones en los centros migratorios.

Mullin defendió la actuación de la agencia de seguridad y dijo que la prioridad es retirar de las calles a personas con antecedentes criminales.

Ante críticas por la preparación de agentes del ICE, anunció que su entrenamiento volverá a ser de 72 días a partir del 1 de julio, después de una reducción previa que había generado señalamientos entre congresistas demócratas por una alta tasa de muertes en los centros de detención.