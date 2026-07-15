¿Cuándo entra la canícula 2026 en México y cuándo termina?

Con la entrada del verano también viene la canícula, un fenómeno que se registra durante poco más de un mes en algunas entidades del país, pero en cada una de las regiones el impacto es distinto.

El periodo de la canícula comienza después de que se registra el solsticio de verano, y su nombre proviene de la constelación Can Mayor o Canícula, debido a que se pensaba que el calor producido por el Sol se juntaba con la estrella Sirius y se generaba el característico aumento de temperatura.

Regularmente la canícula se presenta entre julio y agosto, y durante esta temporada se puede ver una disminución en las lluvias ocasionado por los vientos aislados que no permiten formación de nubes.

Para este 2026 se espera que la época más calurosa del año comience aproximadamente este 15 de julio, y posiblemente termine a mediados de agosto, por lo que se recomienda seguir las recomendaciones de las autoridades de cada estado para evitar afectaciones y riesgos producidos por la canícula.

Ante la canícula, la Secretaría de Salud de Nuevo León recomienda mantener una hidratación constante con agua o electrolitos, no ingerir bebidas alcohólicas o con azúcar, utilizar protector solar y no exponerse al Sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

☀️🌡️ ¡Hoy inicia la canícula! 🤒 Un periodo en el que las altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de deshidratación y golpe de calor.



Protégete y sigue las recomendaciones para cuidar tu salud y la de tu familia. 🙌🧡 pic.twitter.com/iHWYb6qThH — Secretaría de Salud Nuevo León (@NlSalud) July 15, 2026

¿Qué es la canícula y qué efectos tiene?

La canícula es la temporada del año en la que el calor se intensifica, y esto es derivado de la falta de nubes y la disminución de lluvia que hay durante esta época, por lo que incluso se pueden registrar temperaturas de más de 37 grados Celsius.

La canícula produce afectaciones principalemente en los siguientes 17 estados:

Campeche Colima Chiapas Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nuevo León Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán

Durante el periodo de canícula, sigue las recomendaciones y evita riesgos a tu salud. #LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos #SGIRPCGro pic.twitter.com/aAARinLmYr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) July 15, 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recomienda tomar las siguientes precauciones en niñas, niños, adultos mayores, animales de compañía y población en general:

Hidrátarse constantemente, aunque no se tenga sensación de sed

Evitar la exposición al Sol entre las 10:00 y 16:00 horas

Usar bloqueador solar y ropa ligera

Nunca salir de casa sin algo para cubrirse del sol

No dejar personas o animales en el coche bajo el Sol aunque sea con las ventanillas abajo

Tener cuidado con la comida ambulante, pues esta puede estar mal refrigerada y producir enfermedades estomacales

A ponerse fashion con sombrillas, gorras y sombreros. 🤠



🥵 La canícula está a la vuelta de la esquina así que toma precauciones tanto para ti como para niños, niñas, personas mayores y animales de compañía:



🚰 Hidrátense constantemente, aunque no sientan sed.

☀️ Eviten la… pic.twitter.com/zBleSSGHWs — ISSSTE (@ISSSTE_mx) July 15, 2026

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